Кидають резерви: ЗСУ можуть затиснути російські війська в кліщі між Дніпром і Токмаком, — аналітик

За оцінками британського військового аналітика Майкла Кларка, Україна має намір розтягнути російські війська на півдні. Взимку в південну частину фронту можна буде переправити бронетанкові підрозділи.

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Україна, судячи з усього, почала перекидання деяких додаткових резервів на контрольований РФ лівий берег Дніпра. На думку британського аналітика з питань безпеки та оборони Майкла Кларка, це ще один крок у тривалій операції ЗСУ, мета якої — "розтягнути російські сили". Про це повідомляє Sky News.

За оцінками, Сили оборони вже деякий час проводять зміцнення невеликого плацдарму на лівобережжі Херсонської області.

"Це робиться для того, щоб розтягнути російські сили, створити загрозу їхньому флангу в Запорізькій області [південний схід], і тим самим відволікти російські сили від місця основного українського удару, на південь від Оріхова", — пояснив Кларк.

І хоча такі дії мали "деякий успіх" раніше, зараз цього виявилося недостатньо, щоб суттєво змінити російські лінії оборони на сході. Разом з тим, зазначає він, Україна може "створити проблеми для РФ". Коли ґрунт замерзає взимку, у цей район можна буде переправити бронетанкові підрозділи.

На думку аналітика, така вилазка на лівобережжя може бути частиною нового наступу, щоб затиснути російські війська в кліщі між Дніпром і областю в районі Токмака.

Нагадаємо, що контрнаступ ЗСУ був близьким до прориву, але ЗС РФ почали свої атаки. Взимку ж, за оцінками Майкла Кларка, можливий новий український контрнаступ.

Також повідомлялося, що, на думку авторів публікації в Foreign Affairs, РФ провокує нову війну в Європі, і Заходу необхідно вжити заходів.