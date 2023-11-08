Нове серце для "Абрамса": чи отримає танк модернізований двигун AGT1500, — експерти

Експерти зазначають, що одним із недоліків сучасного газотурбінного двигуна є високий ступінь спалювання палива. Цю проблему було частково усунуто на двигунах LV100, однак роботи над ним припинилися ще у 2000-х.

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Компанія Honeywell Aerospace на виставці AUSA 2023 запропонувала модернізацію силової установки для американських танків M1 Abrams. При цьому газотурбінний двигун AGT1500 лише змінить свою конфігурацію для того, щоб розмістити його в корпусі машини не поздовжньо, а поперечно. Про те яку перевагу може отримати Abrams після такої модернізації розповіли 8 листопада оглядачі Defence 24.

Експерти зазначають, що ця ідея не нова, оскільки подібне рішення вже було випробувано в 1980-х роках у рамках програми AGT1500 TMEPS. Поперечне розташування двигуна в корпусі танка Abrams може дати до 1 кубічного метра вільного простору повністю ізольований боєкомплект, допоміжну силову установку або ж додаткові акумулятори.

Водночас таке рішення дало б змогу створити ефективнішу систему забору та фільтрації повітря, яка підвищить ресурс і надійність двигуна, за своєю природою вкрай чутливого до забруднення лопаток турбіни.

Також модернізований двигун зможе працювати з класичними гідротрансформаторними трансмісіями, як-от використовувані досі Allison X1100-3B і 3B1, або стати частиною гібридної трансмісії, що дасть змогу зменшити витрату пального M1.

Експерти відзначили й недоліки такого рішення. Наприклад, однією з проблем газових турбін є висока витрата палива. Однак ця проблема не є нерозв'язною, оскільки ще на початку 1990-х років сучасні газові турбіни, такі як LV100, виявилися набагато економнішим.

"M1A1 Abrams, оснащений двигуном LV100, мав приблизно на 80% більший запас ходу порівняно з тим самим танком, але з класичним AGT1500", — кажуть експерти.

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Але роботи над двигуном LV100 припинили на початку 2000-х років у зв'язку зі скасуванням програми створення самохідної гаубиці XM2001 Crusader, яка мала використовувати силову установку та інші компоненти спільно з модернізованими танками M1 Abrams.

На закінчення експерти звернули увагу на можливість модернізації трансмісії танка. За задумом Honeywell, може буквально вдихнути нову енергію в наявні танки M1 і знизити експлуатаційні витрати на Abrams.

"Тепер же залишається чекати офіційного інтересу до цієї пропозиції з боку армії США та експортних замовників", — підсумували оглядачі.

Раніше західні експерти припустили, що танки M1A2 Abrams будуть неефективні в імовірному зіткненні з Китаєм, тому американським сухопутним силам потрібен танк п'ятого покоління. Фахівці з Наукової ради армії США рекомендують створити танк масою 55 тонн, оснастивши його 130-мм гарматою і гібридною електричною силовою установкою.