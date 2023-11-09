Залишилися без новітнього С-300В4: командування назвало втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку

За словами бригадного генерала Олександра Тарнавського, загальні втрати ворога серед особового складу склали 542 особи. Впродовж доби Силам оборони вдалося знищити 46 одиниць техніки противника.

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На Таврійському напрямку Збройні сили України успішно ліквідували новітній російський зенітний ракетний комплекс С-300В4. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1241 вогневе завдання.

Втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку

Тарнавський заявив, що загальні втрати ворога склали 542 особи.

Силами оборони було знищено 46 одиниць військової техніки. Зокрема, 2 танки, 3 ББМ, 7 артсистем, 1 ПТРК, 3 засоби ППО, зокрема — ЗРК С-300В4, 26 БпЛА.

Окрім того, ЗСУ ліквідували 3 автомобілі, одиницю спецтехніки, склад з боєприпасами та 1 інший важливий об’єкт.

Українські воїни тримають оборону на Авдіївському напрямку

Загалом, як зазначив Тарнавський, на Таврійському напрямку окупанти завдали 23 авіаудари, провели 44 бойових зіткнення та здійснили 888 артобстріли.

"Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське та південніше Пречистівки Донецької області", — наголосив він.

Командувач додав, що водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Зенітний ракетний комплекс C-300B4: що відомо

ЗРК C-300B4 є подальшою модернізацією ЗРК С-300В і З-300ВМ. Він належить до пріоритетних зразків озброєння ППО і забезпечує ураження одночасно балістичних ракет і аеродинамічних цілей на відстанях понад 300 кілометрів.

ЗРК С-300В4 має підвищені бойові можливості, досягнуті завдяки застосуванню нових компонентів, впровадженню сучасної елементної бази і обчислювальних засобів.

Нагадаємо, 7 листопада на Таврійському напрямку ЗСУ успішно ліквідували потужну важку вогнеметну систему -1А "Солнцепек" і знищили дві самохідні артилерійські установки 2С19 "Мста-С".

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ з підрозділу "Самосуд" знищили танк "Прорив" ЗС РФ. Оператори дронів не дали йому навіть зробити постріл.