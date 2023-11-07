Мінус "Сонцепек" і 2 гаубиці Мста-С: Тарнавський назвав втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку

За словами бригадного генерала, протягом доби ЗС РФ завдали три авіаційні удари, брали участь у 58 бойових зіткненнях і здійснили майже 950 артобстрілів на Таврійському напрямку.

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На Таврійському напрямку Збройні сили України успішно ліквідували потужну важку вогнеметну систему -1А "Сонцепек" і знищили дві самохідні артилерійські установки 2С19 "Мста-С". Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

Згідно з його повідомленням, Збройні сили України успішно знищили 31 одиницю військової техніки Російської Федерації. Серед них було знищено один танк, чотири ББМ, сім артилерійських систем, одну РСЗВ, 11 БПЛА, шість автомобілів і одну одиницю спеціалізованої військової техніки.

Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку ЗС РФ провели три авіаційні удари, брали участь у 58 бойових сутичках і здійснили 944 артилерійські обстріли.

За останню добу російські збройні сили проводили невдалі атаки в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке, Красногорівка, Мар'їнка і Старомайорське в Донецькій області, а також у Красному, Работиному і на північний захід від Вербового в Запорізькій області.

Підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСВГ "Таврія" протягом доби виконали 1322 вогневих завдання. Загальні втрати ворога склали 583 особи.

Тарнавський заявив, що зараз триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, що в окупованому Криму було атаковано зенітно-ракетний підрозділ ЗС РФ. Унаслідок нічної атаки 30 жовтня поранення дістали 17 російських військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ з підрозділу "Самосуд" знищили танк "Прорив" ЗС РФ. Оператори дронів не дали йому навіть зробити постріл.