Минус "Сонцепек" и 2 гаубицы Мста-С: Тарнавский назвал потери ВС РФ на Таврическом направлении

По словам бригадного генерала, в течение суток ВС РФ нанесли три авиационных удара, участвовали в 58 боевых столкновениях и осуществили почти 950 артобстрелов на Таврическом направлении.

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На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины успешно ликвидировали мощную тяжёлую огнеметную систему -1А "Сонцепек" и уничтожили две самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С". Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.

Согласно его сообщению, Вооруженные силы Украины успешно уничтожили 31 единицу военной техники Российской Федерации. В этом числе были уничтожены один танк, четыре ББМ, семь артиллерийских систем, одна РСЗО, 11 БПЛА, шесть автомобилей и одна единица специализированной военной техники.

Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении ВС РФ провели три авиационных удара, участвовали в 58 боевых столкновениях и осуществили 944 артиллерийских обстрела.

За последние сутки российские вооруженные силы проводили неудачные атаки в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое, Красногоровка, Марьинка и Старомайорское в Донецкой области, а также в Красном, Работино и северо-западнее Вербового в Запорожской области.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСВГ Таврия в течение суток выполнили 1322 огневых задач. Общие потери врага составили 583 человека.

Тарнавский заявил, что сейчас продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Напомним, что в оккупированном Крыму было атаковано зенитно-ракетное подразделение ВС РФ. В результате ночной атаки 30 октября ранения получили 17 российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ из подразделения "Самосуд" уничтожили танк "Прорыв" ВС РФ. Операторы дронов не дали ему даже сделать выстрел.