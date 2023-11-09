Обстріл Курської області: заступник мера та військові ЗС РФ отримали поранення, – ЗМІ (фото)

За даними російських журналістів, мобілізований 52-річний Володимир Строєв, заступник голови міськради Орла, начебто отримав осколкові поранення стегна і коліна. Окрім того, поранені були ще троє військових ЗС РФ.

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Вранці 8 листопада в районі села Анатоліївка Курської області внаслідок атаки постраждали четверо російських військових. Про це у Telegram повідомляє російське видання ASTRA.

Їх доставили в Рильську центральну районну лікарню. За інформацією видання, в окупантів переважно осколкові поранення.

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Журналісти назвали й їхні прізвища. Серед поранених військових – 52-річний Володимир Строєв, заступник голови міськради Орла. Він служить у військовій частині 02517. Він отримав осколкові поранення коліна та стегна.

Андрій Трапезников, 30-річний військовослужбовець з військової частини 95371, отримав осколкові поранення коліна та кисті.

Олександр Кравченко, 30-річний військовослужбовець військової частини 74429, отримав осколкове поранення грудної клітини.

Постраждав й 51-річний військовослужбовець військової частини 95359 Євген Терехов. У нього, за інформацією видання, осколкові поранення гомілки та стегна.

Атаки на Курську і Брянську області

У РФ 9 листопада заявили, що Курську і Брянську області атакували. Зі слів губернатора Курської області Романа Старовойта, БПЛА нібито скинув касетні боєприпаси на маслоробний комбінат, унаслідок чого пошкоджено обладнання підприємства. Він вважає, що туди було скинуто 3 касетні боєприпаси.

Нагадаємо, 28 жовтня у МЗС РФ звинуватили Україну в атаці Курської АЕС дроном. Наслідком нальоту БПЛА, зі слів російських дипломатів, могла стати повномасштабна ядерна катастрофа.