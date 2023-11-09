Штурмували позиції під Авдіївкою та Бахмутом: в Україні засудили шість зрадників

Чоловіки пішли воювати проти України після початку повномасштабного вторгнення. Усіх засуджених було взято у полон українськими військовими.

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В Україні винесли вироки шістьом російським бойовикам, яких українські військові захопили у полон у районах Авдіївки та Бахмута. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ та Офісі Генпрокурора.

За даними української служби безпеки, двом чоловікам суд призначив 12 років позбавлення волі, ще чотири бойовики сидітимуть у тюрмі 15 років. Зазначається, що воювати на стороні ворога чоловіки вирішили на початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді вони приєдналися до Південного військового округу ЗС РФ.

Одним зі зрадників виявився мешканець Макіївки. Він вступив до 113-го стрілецького полку та облаштовував блокпости у Новій Каховці на Херсонщині. Невдовзі він став командиром відділення та воював у складі російських військ на східному напрямку.

В Україні засудили шість російських бойовиків Фото: Офіс генпрокурора

Ще двоє чоловіків воювали проти України у батальйоні "Шторм Z" на Запорізькому напрямку, а потім у Донецькій області.

"Четвертий зловмисник написав "заяву на помилування" з окупаційної "Торецької виправної колонії "ДНР" і одразу "записався" до ворожого підрозділу "Восток", — розповідають у СБУ.

Також один із засуджений бойовиків, отримавши посаду помічника гранатометника, вів бойові дії у Пісках під Авдіївкою. Шостий бойовик штурмував позиції ЗСУ у Покровську на Донеччині у лавах 114-ї окремої мотострілецької бригади окупантів.

Нагадаємо, нещодавно до 15 років за ґратами засудили мешканця Запоріжжя, який допомагав ворогу та наводив удари по позиціях українських військових. За інформацією слідства, він надав ворогу координати, за якими двічі було атаковане судноремонтне підприємство.

Також в українській службі безпеки викрили імена 26 карателів, які на Херсонщині катували не згідних з окупацією людей. Встановлено, що чоловіки використовували електричний струм та забивали людей до смерті. Наразі вони перебувають на тимчасово окупованій території.