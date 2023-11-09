"Є офіційний алгоритм": омбудсменка РФ розповіла, чи повернуть 17-річного Богдана до України

Російська Федерація нібито йде на всі поступки, аби Богдан зміг возз’єднатися зі своєю сестрою. Також російська омбудсменка заперечила інформацію щодо отримання 17-річним підлітком повістки.

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Уповноважена президента Російської Федерації з прав дитини Марія Львов-Бєлова заявила, що 17-річного українського підлітка Богдана Єрмохіна, який отримав повістку в російську армію, повернуть до України. Про це вона повідомила в інтерв'ю проєкту "Радіо Свобода "Ти як?".

Російська омбудсменка Марія Львова-Бєлова заявила, що нібито підтримує 17-річного Богдана Єрмохіна в його прагненні повернутися до України. З її слів, після невдалої спроби підлітка виїхати з Росії, він нібито повідомив, що не хоче нікуди їхати та написав розписку, що хоче залишитися в Росії.

"Після цього розпочалася хвиля, що нібито він знову збирається їхати. І, загалом, останні новини такі, що ми зв’язалися з його сестрою, яка повинна приїхати його забрати. Зараз оформлюються документи. Тому що хлопчик — неповнолітній. Ви ж самі прекрасно розумієте, що за всіма правилами вона повинна бути його опікуном", — сказала Марія Львова-Бєлова.

Вона наголосила, що наразі досягнуто домовленостей зі спрощеного порядку документів з Московською областю. Також Львова-Бєлова сподівається, що наступного тижня відбудеться зустріч Богдана з сестрою Валерією, після якої хлопець зможе поїхати додому.

Росіянка зазначила, що сестра хлопця нібито не надсилала ніяких документів для повернення його додому.

"У нас є офіційний алгоритм, у нас є пакет документів, який вимагається, ми допомагаємо з гуманітарними коридорами, ми повністю забезпечуємо усім необхідним тут, на території Російської Федерації. І готуємо пакет документів зі свого боку. Сестра Богдана є громадянкою України. І, відповідно, той пакет документів, який ми відпрацьовуємо з українською стороною, давним-давно всім відомий", — пояснила вона.

Крім цього, вона нагадала, що під час зустрічі Богдан написав заяву про те, що хоче залишитися в Росії. На ствердження журналіста про те, що хлопець публічно заявляє, що він українець та хоче повернутися додому, омбудсменка відповіла: "Це чудово. Він і повернеться додому. Я ж вам зараз про це говорю". Попри це вона наголосила, що документів, необхідних для повернення підлітка додому, немає. З її слів, нібито йде домовленість з опікою Московської області про пришвидшений поряд, який дозволить оперативно передати Богдана.

"Але це буде не той порядок, який в нас розроблений, власне, з українською стороною під час возз’єднання дітей. Тому насправді ми йдемо на всі поступки, які тільки необхідні для того, щоби Богдан зміг возз’єднатися зі своєю сестрою", — сказала вона.

17-річний Богдан отримав повістку в армію: що говорить російська омбудсменка

Марія Львова-Бєлова заперечила інформацію щодо отримання підлітком повістки. Вона сказала, що Богдан є студентом коледжу, а тому має відстрочку від призову, йому не може прийти повістка згідно з російським законодавством.

"Поки йому немає 18 років, ніяка повістка… у нас діти в армію не призиваються. Жодна повістка прийти не може. Другий момент: він вчиться в коледжі очно, це дає йому відстрочку від армії, ніякої армії до 18 років у нього точно не буде", — повідомила російська омбудсменка.

Нагадаємо, 7 листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що 17-річному Богдану Єрмохіну, якого депортували з Маріуполя Донецької області до Росії, видали повістку в армію. Йому потрібно з'явитися до військового комісаріату Московського регіону 19 грудня 2023 року. На той момент, підлітку вже виповниться 18 років.

Раніше у ЗМІ розповіли про спроби українського підлітка Богдана виїхати з Росії. Зі слів адвокатеси хлопця Катерини Бобровської, російські посадовці заявили, що нібито хочуть повернути підлітка до України, проте не можуть, оскільки його "передано під опіку за рішенням суду РФ".