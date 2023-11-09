"Есть официальный алгоритм": омбудсмен РФ рассказала, вернут ли 17-летнего Богдана в Украину

Российская Федерация якобы идет на все уступки, чтобы Богдан смог воссоединиться со своей сестрой. Также российский омбудсмен опровергла информацию о получении 17-летним подростком повестки.

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Уполномоченный президента Российской Федерации по правам ребенка Мария Львов-Белова заявила, что 17-летнего украинского подростка Богдана Ермохина, который получил повестку в российскую армию, вернут в Украину. Об этом она сообщила в интервью проекту "Радіо Свобода "Ти як?".

Российский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что якобы поддерживает 17-летнего Богдана Ермохина в его стремлении вернуться в Украину. По ее словам, после неудачной попытки подростка выехать из России, он якобы сообщил, что не хочет никуда ехать и написал расписку, что хочет остаться в России.

"После этого началась волна, что якобы он снова собирается уезжать. И, в общем, последние новости таковы, что мы связались с его сестрой, которая должна приехать его забрать. Сейчас оформляются документы. Потому что мальчик — несовершеннолетний. Вы же сами прекрасно понимаете, что по всем правилам она должна быть его опекуном", — сказала Мария Львова-Белова.

Она отметила, что сейчас достигнуты договоренности по упрощенному порядку документов с Московской областью. Также Львова-Белова надеется, что на следующей неделе состоится встреча Богдана с сестрой Валерией, после которой парень сможет поехать домой.

Россиянка отметила, что сестра парня якобы не присылала никаких документов для возвращения его домой.

"У нас есть официальный алгоритм, у нас есть пакет документов, который требуется, мы помогаем с гуманитарными коридорами, мы полностью обеспечиваем всем необходимым здесь, на территории Российской Федерации. И готовим пакет документов со своей стороны. Сестра Богдана является гражданкой Украины. И, соответственно, тот пакет документов, который мы отрабатываем с украинской стороной, давным-давно всем известен", — пояснила она.

Кроме этого, она напомнила, что во время встречи Богдан написал заявление о том, что хочет остаться в России. На утверждение журналиста о том, что парень публично заявляет, что он украинец и хочет вернуться домой, омбудсмен ответила: "Это прекрасно. Он и вернется домой. Я же вам сейчас об этом говорю". Несмотря на это она подчеркнула, что документов, необходимых для возвращения подростка домой, нет. По ее словам, якобы идет договоренность с опекой Московской области об ускоренном порядке, который позволит оперативно передать Богдана.

"Но это будет не тот порядок, который у нас разработан, собственно, с украинской стороной во время воссоединения детей. Поэтому на самом деле мы идем на все уступки, которые только необходимы для того, чтобы Богдан смог воссоединиться со своей сестрой", — сказала она.

17-летний Богдан получил повестку в армию: что говорит российский омбудсмен

Мария Львова-Белова опровергла информацию о получении подростком повестки. Она сказала, что Богдан является студентом колледжа, а потому имеет отсрочку от призыва, ему не может прийти повестка согласно российскому законодательству.

"Пока ему нет 18 лет, никакая повестка... у нас дети в армию не призываются. Ни одна повестка прийти не может. Второй момент: он учится в колледже очно, это дает ему отсрочку от армии, никакой армии до 18 лет у него точно не будет", — сообщила российский омбудсмен.

Напомним, 7 ноября в СМИ появилась информация, что 17-летнему Богдану Ермохину, которого депортировали из Мариуполя Донецкой области в Россию, выдали повестку в армию. Ему нужно явиться в военный комиссариат Московского региона 19 декабря 2023 года. На тот момент, подростку уже исполнится 18 лет.

Ранее в СМИ рассказали о попытках украинского подростка Богдана выехать из России. По словам адвоката парня Екатерины Бобровской, российские чиновники заявили, что якобы хотят вернуть подростка в Украину, однако не могут, поскольку он "передан под опеку по решению суда РФ".