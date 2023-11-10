У Криму пролунали вибухи: внаслідок атаки пошкоджено нафтобазу, — соцмережі

За даними місцевих каналів, у Феодосії та Чорноморську пролунало близько 5 вибухів. Унаслідок атаки ліквідовано 2 ворожі катери і зафіксовано влучання в нафтобазу та казарму.

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Уночі в п'ятницю, 10 листопада, в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи у Феодосії та Чорноморську. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

У Феодосії, ймовірно, внаслідок атаки пошкоджено нафтобазу.

Пост обстріл Феодосії

Також повідомляється, що в Чорноморську було 4-5 "прильотів". Місцеві жителі заявили, що було чутно гучні звуки. За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", було зафіксовано влучання в прикордонну заставу.

Місцеві жителі про вибухи

Пізніше в Telegram-каналі "Кримський вітер" написали, що "приліт" припав на казарму. Також там повідомили про ліквідацію двох ворожих катерів.

Пост про потрапляння в казарму

Глава окупаційного уряду Криму Сергій Аксьонов на момент публікації матеріалу не коментував вибухів у Криму.

Тим часом Міноборони РФ відзвітувало про "припинення спроби здійснення київським режимом терористичних атак із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

"Черговими силами ППО два українські безпілотні літальні апарати перехоплено над територією Республіки Крим", — додали в повідомленні.

Нагадаємо, що 10 жовтня після 16:00 в тимчасово окупованому Севастополі прогримів потужний вибух. Місцеві жителі повідомляли, що в центральній частині міста чути сирени машин швидкої допомоги. За словами так званого губернатора міста Михайла Развожаєва, над морем російська протиповітряна оборона нібито знищила повітряну ціль.

8 листопада в тимчасово окупованому Криму під час повітряної тривоги над Севастопольською бухтою здійнявся дим. Крім цього, наземний і морський транспорт біля міста зупинився.

9 листопада представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що українська розвідка проводитиме нові спецоперації в тимчасово окупованому Криму. Він не став розкривати деталі, проте анонсував "хвилюючі новини".