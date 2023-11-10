Конгресмени вважають, що США мають відправити Україні якомога більше ATACMS

Провідні законодавці Республіканської партії звернулися до президента Джо Байдена з питання постачання в Україну ракет ATACMS. Вони стверджують, що робота з надання цієї зброї "виконана тільки наполовину".

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Через два тижні після того, як ЗСУ вперше застосували проти російських військ надану США армійську тактичну ракетну систему ATACMS, провідні законодавці з-поміж республіканців заявили, що Києву було б корисно отримати інші варіанти цих ракет, окрім уже поставлених. Про це 9 листопада повідомили в Breaking Defence.

На думку американських конгресменів, Україна повинна отримати більше тактичних систем, причому якомога швидше. У зв'язку з цим законодавці з-поміж Республіканської партії надіслали листа президенту США Джо Байдену, в якому стверджували, що "робота над ATACMS виконана лише наполовину".

Коментуючи ініціативу, представники Фонду захисту демократій Джон Гарді та Бредлі Боуман зазначили, що конгресмени мають рацію, оскільки без нових постачань ATACMS Україна, найімовірніше, незабаром зіткнеться з їхньою нестачею.

На думку Гарді та Боумана, навіть запізніле рішення з питання надання тактичних ракет допомогло Україні на полі бою, а українські сили одразу успішно їх застосували проти російських окупантів.

Наприклад, у середині жовтня ЗСУ завдали ударів по аеродромах Бердянська і Луганська, розташованих на сході і півдні України відповідно. Крім знищення або пошкодження великої кількості російських вертольотів, ці удари змусили армійську авіацію Росії діяти з більш віддалених баз, що, швидше за все, знизило її ефективність.

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Що стосується нових інших варіантів ATACMS, то конгресмени закликали Байдена відправити Києву американські ракети з боєголовками APAM, що залишилися. Сюди входять як M39, так і M39A1 Block IA. Остання також здатна нести касетну боєголовку, і має 300-кілометрову дальність, що дає змогу Україні тримати під прицілом військові росіян цілі в усьому окупованому Криму.

На додаток до варіантів APAM законодавці також закликали Байдена передати Україні кілька ракет ATACMS з боєголовками, які ефективні проти таких цілей, як мости і захищені командні пункти. Для знищення таких цілей необхідна моноблочна осколково-фугасна бойова частина, якими оснащуються ракети MGM-168A ATACMS Block 4A.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко 03 листопада оцінив можливості та потенціал ракет ATACMS, які можуть бути надані Україні. За його словами, на складах Пентагону зберігається п'ять типів тактичних ракет ATACMS, і якщо ЗСУ матимуть їх усі, то зможуть розв'язати відразу кілька проблем на лінії фронту.