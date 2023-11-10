Переживають за себе: у Бердянську окупанти жаліються на командира, який розстріляв солдата

Російські військові розповіли, що командиру начебто почулося, що його образили, після чого він вистрілив військовому один раз в голову та чотири рази у грудну клітку.

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Російські військові продовжують жалітися на свавілля своїх командирів. На цей раз солдати РФ у тимчасово окупованому Бердянську пожалілися на командира, який за начебто образу застрілив їхнього товариша по службі. Відповідне відео зі зверненням окупантів опублікували у Telegram.

На відео двоє чоловіків називають себе військовими 76 дивізії 104 полку штурмової бригади ВДВ, які знаходяться у зоні "СВО" у Бердянську. Вони розповідають, що свавілля командира побачили на власні очі, коли повернулися із виконання завдання.

"Наш командир його просто взяв та потягнув через те, що він нібито чимось образив, а після взяв та застрелив", — йдеться у відеозверненні.

Окупанти кажуть, що командир спочатку вистрелив у голову військовому, а після того, як чоловік впав, зробив ще чотири постріли у грудну клітку. За словами військових РФ, всі кулі пройшли наскрізь.

У відео також чоловіки зазначають, що переживають за свою безпеку, адже вбивство відбулося у їх присутності. Тому вони вирішили повідомили про інцидент у військову поліцію Бердянська.

Свавілля у російській армії

Вже не вперше російські військові повідомляють про свавілля свого керівництва. До прикладу у липні минулого року Головне управління розвідки України виклало перехоплену розмову у якій дружина окупанта розповідала, як у Бурятію привезли військового РФ вбитого своїми ж офіцерами. Товариш по службі загиблого окупанта розказав, що військового спочатку били, після чого застрілили.

Також у червні цього року в ГУР опублікували ще одну розмову окупантів в якій армія РФ жаліється про свавілля зі сторони командування. Тоді військовий радив своєму товаришу перевестись в іншу військову частину.

Також у ЗМІ повідомляли, що на полігонах у Волгоградській області порушників військової дисципліни б'ють та кидають у ями без їжі та води. Тримають там порушників від декількох днів до тижня.