У Мелітополі прогриміли вибухи: окупанти частково перекрили рух у місті (фото)

За словами мера Івана Федорова, росіяни перекрили рух транспорту між двома заводами, які ЗС РФ перетворили на свої військові бази. Підконтрольні окупантам медіа стверджують, що вибухи пов'язані з "несправністю газового обладнання" в автомобілі.

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У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали гучні вибухи, які могли мати наслідки для противника. Про це написав мер міста Іван Федоров у своєму Telegram-каналі 11 листопада.

"Окупанти не догледіли вибухівку? Чекаємо на подробиці", — ідеться в повідомленні.

Місцеві Telegram-канали також підтверджують вибухи, які почуло все місто і додають, що після цього містом почали пересуватися з високою швидкістю поліцейські автомобілі зі спецсигналами.

"Наразі мешканці повідомляють про перекриття руху транспорту між заводами "Рефма" та "Агат", які противник перетворив на військові бази", — додав Іван Федоров.

В іншому Telegram-каналі пропагандисти стверджують, що вибух був нібито пов'язаний із несправністю газового обладнання в автомобілі. Підтверджень цієї версії надано не було.

"У Мелітополі на вулиці Павла Судоплатова внаслідок короткого замикання почалося загоряння автомобіля, в якому знаходилося газове обладнання. На місце прибув розрахунок пожежно-рятувальної частини", — ідеться в повідомленні.

В окупованому Мелітополі пролунали вибухи та активізувалася "поліція" Фото: Скриншот

Жертв і постраждалих нібито немає. Місцева "влада" ніяк не прокоментувала інцидент на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 20 жовтня повідомлялося, що в Мелітополі партизани підірвали авто окупантів-мародерів. За даними мера міста Івана Федорова, російські солдати систематично грабували квартири українців. Випадок в одному з мікрорайонів міста став для них останнім.