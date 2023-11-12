Влаштовують облави: росіяни використовують українців в окупації як живий щит, — Федоров

Окупанти проводять "поквартирні обходи" і селяться в багатоповерхівках, підставляючи мирних жителів.

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На території тимчасово окупованого півдня України російські військові організовують облави та використовують українців як живий щит. Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Згідно з інформацією Федорова, в окупованому Токмаку російські військові здійснюють "поквартирні обходи" і влаштовують тимчасове проживання в багатоповерхових будинках.

Водночас, за даними мера, жителі Бердянського району повідомляють про підселення загарбників у будинки.

А деякі села Пологівського району ворог узагалі перетворив на резервацію — заїхати чи виїхати можуть тільки прописані там люди.

Нагадаємо, 14 серпня повідомлялося, що росіяни змушують випускників в окупації отримувати паспорт РФ, інакше погрожують не видати атестат. Росіяни проводять примусову паспортизацію, щоб уникнути проблем через невдоволення Москви темпами видачі російського громадянства на захоплених територіях.

У тимчасово окупованому Мелітополі в Запорізькій області російська влада не обмежується лише вимушеною видачею паспортів, а й застосовує примусову мобілізацію серед місцевих жителів.