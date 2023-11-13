"Друга фаза": ХАМАС готував повторний масований напад на Ізраїль, — WP

Журналісти стверджують, що бойовики ретельно продумували масштабне вторгнення, щоб змусити ізраїльський уряд ввести свої війська в сектор Газа.

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Бойовики організації ХАМАС готувалися до "другого етапу" великомасштабного нападу на Ізраїль з метою підігріти більший конфлікт, створити кризу в регіоні та порушити відносини між Ізраїлем і арабськими країнами. Про це повідомляє видання The Washington Post.

"Вони планували другу фазу, зокрема у великих ізраїльських містах і на військових базах", — про це повідомив високопоставлений ізраїльський чиновник, який на умовах анонімності говорив про секретні розвідувальні дані.

Докази, зібрані з 7 жовтня, свідчать про те, що ХАМАС передбачив глибші атаки, щоб спровокувати війну з Ізраїлем.

За даними офіційних джерел, деякі бойовики були оснащені достатнім запасом продовольства, боєприпасів і спорядження, здатним забезпечити їх на кілька днів. Вони також отримали вказівки продовжити наступ углиб Ізраїлю в разі успіху першої хвилі атак, з можливістю потенційного нападу на великі ізраїльські міста.

Штурмовим групам ХАМАС вдалося проникнути аж до ізраїльського міста Офакім, розташованого за 15 миль від сектору Газа і приблизно на половині відстані між анклавом і Західним берегом річки Йордан.

Нагадаємо, що офіцер ЦАХАЛ розповів про бої з бойовиками в секторі Газа. Він зазначив, що в місті можуть ховатися тисячі терористів, і перед тим, як вступити з ними в бій, ізраїльські військові попереджають цивільне населення і закликають покинути небезпечні місця.

Раніше повідомлялося, що глава ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху вкотре відкинув ідею припинення вогню в Секторі Газа. Головною умовою можливої паузи в бойових діях в анклаві є звільнення терористами всіх ізраїльських заручників.