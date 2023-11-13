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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Алкоголь і наркотики: британська розвідка назвала відсоток зловживання в лавах ЗС РФ

російський солдат
Фото: Міноборони РФ | Ілюстративне фото

Причиною деградації солдатів ЗС РФ стала відсутність ротації, через що вони змушені без відпустки тривалий час перебувати на передовій.

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Серед російських військовослужбовців поширені зловживання алкоголем і наркотиками, що призводить до великої кількості дисциплінарних проступків і злочинів. Згідно з даними незалежного російського видання "Верстка", 15% російських військовослужбовців в Україні вживають наркотики, зокрема амфетаміни та коноплі. Про це 13 листопада повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка зазначає, що інформація російського видання заслуговує на довіру, оскільки вона збігається з численними повідомленнями з 2022 року про високий рівень дисциплінарних інцидентів, злочинів і смертей, пов'язаних зі зловживанням алкоголем серед російських солдатів.

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Ймовірно ті військовослужбовці, яких було викрито на таких порушеннях, військове командування РФ направляє до загонів "Шторм-Z", таким чином так звані штурмові бригади фактично перетворилися на штрафні підрозділи.

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Також британська розвідка називає і причини такої ситуації в лавах ЗС РФ. Ймовірно, випадки зловживання алкоголем і наркотиками почастішали через відсутність ротації військ, унаслідок чого солдати змушені довго перебувати на передовій без відпустки.

Нагадаємо, у Москві дружини мобілізованих російських солдатів 8 листопада вперше вийшли на пікет із вимогою повернути чоловіків додому. Загалом на акцію вийшли 30 жінок, вони розгорнули плакати і вимагали провести ротацію військовослужбовців.