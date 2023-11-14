Японія має намір відкрито нарощувати військовий потенціал: у КНР заявили про гонку озброєння

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив про прискорене розгортання вітчизняних ракет великої дальності на тлі серйозних загроз безпеці країни. Китайські експерти припустили, що йдеться про ракети Type-12, які японці планували розгорнути до 2026 року.

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Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, виступаючи перед військовослужбовцями повітряних Сил самооборони, відкрито заявив про зміцнення обороноздатності країни на тлі "найсерйозніших загроз із часів Другої світової війни". Про це 11 листопада повідомив телеканал NHK.

Заява послідувала після спільних польотів російських і китайських бомбардувальників поблизу Японії.

"Японія перебуває в найсуворішій і найскладнішій обстановці в галузі безпеки в повоєнну епоху. Щоб захистити нашу країну, ми повинні забезпечити необхідний рівень бюджету і вжити рішучих заходів. Ми будемо зміцнювати нашу обороноздатність", — сказав Кісіда.

Він додав, що в таких умовах Японія оперативно розпочинає розробку і розгортання ракет дальнього радіуса дії для посилення своєї оборони.

Реакція Пекіна

Китайські військові 13 листопада прокоментували заяву японського прем'єра і звинуватили Токіо в новому витку гонки озброєння в регіоні.

"Прискорене розгортання відображає розширення військових амбіцій Японії і неминуче підірве мир і стабільність у регіоні, ввергнувши його в серйозну кризу і порочну гонку озброєнь", — цитує видання Global Times.

Військові експерти КНР припустили, що Кісіда, коли говорив про розгортання ракет великої дальності, мав на увазі японську модернізовану ракету Type-12, яку мали поставити на озброєння Сил самооборони 2026 року.

Важливо

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Очікується, що ця партія модернізованих ракет Type-12 збільшить дальність польоту до більш ніж 500 км і може бути використана в напрямку Тайванської протоки. Китайський військовий експерт Вей Дуншу зазначив, що цей зразок оснащений інерціальною навігаційною системою і посиленими можливостями супутникового наведення.

"Можна прогнозувати, що японські сухопутні Сили самооборони в особі Type-12 отримають більш потужний ударний потенціал", — сказав експерт.

Нагадаємо, у 2025 фінансовому році, на рік раніше, ніж планувалося спочатку, Японія почне закуповувати у США крилаті ракети Tomahawk. У зв'язку з цим китайська сторона заявила, що така військова політика Токіо може "призвести до негативних наслідків".