В Україні створили реєстр окупантів: ідентифікували вже 182 тисячі воєнних злочинців

Очільник правління організації Сергій Миткалик зазначив, що до бази вносять й тих росіян, яких просто зарахували до військової частини, однак вони ще не брали участі у війні. А до наповнення реєстру може долучитися кожен українець.

Related video

За допомогою журналістських розслідувань, соціальних мереж та відкритих джерел інформації про російських військових, котрі як окупанти заходили на територію України, вдалось ідентифікувати 182 тисячі воєнних злочинців ЗС РФ. Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив голова правління ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик.

Створили реєстр, де можна перевірити родичів з Росії

За словами очільника громадської організації, всю зібрану інформацію він та його колеги перетворили на реєстр, куди нині можна зайти, ввести прізвище, ім'я та по батькові особи й перевірити, наприклад, свого родича з території Росії. Таким чином відбувається ідентифікація російських військових.

Окрім того Миткалик зазначив, що активісти та журналісти співпрацюють з Офісом генпрокурора України. Однак зі зрозумілих причин українські правоохоронці не можуть наразі поїхати в Росію і затримати підозрюваного.

Також юрист заявив, що на сьогодні винесено вже 170 рішень суду щодо осіб, яких визнали винними у російських воєнних злочинах.

Над ідентифікацією росіян працювали десятки журналістів-розслідувачів та активістів

Сергій Миткалик розповів, що на початку повномасштабного вторгнення, а саме у лютому, березні та квітні 2022 року, під час активних кібератак були зламані багато російських сайтів, на яких, зокрема, була інформація про російських військових.

"Антикорупційний штаб" співпрацює зі "Слідством.Інфо" — журналістами-розслідувачами, які теж із перших днів повномасштабного вторгнення почали фіксувати злочинні факти і будь-яку причетність російських військових до злочинів, вчинених на території України", — наголосив голова громадської організації.

За словами юриста, десятки журналістів-розслідувачів та громадських активістів ідентифіковували через соціальні мережі та відкриті джерела інформацію про всіх російських військових, які на той час перебували на території України й відповідно нападали на неї. Зібрану інформацію вони перетворили у вищезгаданий реєстр, куди нині можете зайти кожен.

"Бути військовослужбовцем — ще не злочин": хто з окупантів потрапляє до бази

Миткалик зазначив, що до бази вносять й тих росіян, яких просто зарахували до військової частини, однак вони ще не брали участі в загарбницькій війні проти українського народу. Адже, за словами експерта, пізніше, так чи інакше, здійснюється ротація і військовослужбовці Російської Федерації потрапляють на територію України.

"Зокрема, він може в закритих соціальних мережах, групах писати інформацію про те, що він вже на території України, що активно стріляє, застосовує міномети або працює в артилерійській системі — це яскраво свідчить про те, що він починає вбивати українців", — йдеться у повідомленні.

Таку інформацію громадські активісти вносять як підтвердження. Саме тому, як розповів Миткалик, біля кожного прізвища ідентифікованих окупантів, вносять й інформацію про те, що саме він вчинив, адже "бути військовослужбовцем — це ще не злочин".

"Але ті дії, які вони вчиняють на території України — це все свідчення кримінальних проваджень. Тому ми націлені на збір доказів їхньої причетності до тих чи інших злочинів та інформації про їхні діяння на території України", — наголошує Миткалик.

Чому кількість злочинців є більшою за кількість злочинів

Нині існує інформація про 109 тисяч злочинів і 182 тисячі злочинців. Як зазначив очільник громадської організації, це можна пояснити тим, що в одному кримінальному провадженні може йтися про кількох російських військових злочинців. Тобто може бути декілька обвинувачених і засуджених.

Як приклад юрист навів підрив окупантами Каховської ГЕС, який був кваліфікований різними епізодами.

"Тобто люди, в яких почалися після підриву ГЕС підтоплення, повідомляли українських правоохоронців, і вони реєстрували окремі кримінальні провадження. Але потім, враховуючи однаковий характер дій та однакові причини, їх згрупували і об'єднали в єдине кримінальне провадження, де є схожі ознаки діянь", — розповідає голова правління організації.

По 170 російських воєнних злочинцях є рішення суду: як просуваються розслідування

Миткалик каже, що на сьогодні в Україні здійснюється робота Офісом Генерального прокурора, Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань, поліцією й іншими правоохоронцями, які намагаються фіксувати факти про те як, де, і коли вчиняються злочини росіян.

"Найкраще покарання на сьогодні здійснюють Збройні Сили України. І понад 300 тисяч вбитих російських військових — мені здається, це найкраще покарання окупантів" — додає експерт.

Юрист додає, що нині неможливо здійснити, наприклад, огляд місця подій, адже існує більш статична лінія фронту і виїжджати на місце бойових дій небезпечно. Відповідно кількість фіксувань зменшується.

Однак, попри цей факт, зафіксовано вже понад 100 тисяч злочинів, відкритих кримінальних проваджень. Проте, як зазначив Миткалик, рішення суду є лише по 170 росіянах, які змогли пройти всю стадію досудового розслідування.

"З них 66 засуджених російських військових, 103 — це депутати Держдуми, які мають заочне провадження, але це ті росіяни, які сприяли агресії, пропагували і загалом підривали українську цілісність і суверенітет", — додає юрист.

Як українці можуть долучитися до наповнення реєстру

Сергій Миткалик розповів, що біля кожного російського військовослужбовця і на їхньому сайті є декілька каналів зворотного зв'язку.

Окрім того, надсилати будь-яку інформацію, яка стала відома про того чи іншого російського військового або про перелік російських військових, які причетні до злочинів, можна на електронну пошту [email protected]

"Ми співпрацюємо з Офісом Генерального прокурора і цю інформацію передамо. Ми будуємо українську правову державу, і нам треба в законний спосіб доводити злочини кожного росіянина", — наголосив голова громадської організації.

Нагадаємо, 11 листопада уповноважений із захисту прав людини Дмитро Лубінець заявив, що окупанти з території Російської Федерації продовжують здійснювати провокації і у своїх методах вони використовують навіть українських дітей.