Байден спробує переконати Цзіньпіна, що війна в Україні не в його інтересах, — CNN

На зустрічі в Сан-Франциско Джо Байден спробує переконати колег із КНР у тому, що в їхніх інтересах використати свої важелі впливу на Росію та Іран і вплинути на війни в Україні та Ізраїлі.

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Наступної середи під час рідкісної зустрічі з генеральним секретарем ЦК Компартії Китаю Сі Цзіньпіном президент США Джо Байден обговорить питання, пов'язані з війною в Ізраїлі та Україні. Про це повідомляє CNN.

За словами високопоставлених представників адміністрації президента США, американська делегація в багатогодинних бесідах, які відбуватимуться в Області затоки Сан-Франциско, спробує переконати колег із КНР у тому, що в їхніх інтересах вплинути на Іран і Росію і домогтися стримування обох воєн.

Повідомляється, що Байден і його радники з національної безпеки прагнутимуть переконати офіційних осіб із Пекіна, що це можливо і що в інтересах КНР використовувати свої важелі впливу на Росію та Іран.

Це буде перша особиста зустріч глав держав за рік.

У вівторок, 14 листопада, Байден повідомив журналістам, що мета зустрічі з Сі Цзіньпіном — нормалізувати канали зв'язку між двома державами. А її успіх визначатиметься тим, чи вдасться "повернутися в нормальний курс".

Він згадав про "листування, можливості взяти слухавку і поговорити один з одним у разі кризи". І також зазначив, що важливо переконатися в тому, що військові обох країн все ще підтримують контакт один з одним.

Представники Вашингтона працюють над відновленням військових зв'язків із Китаєм після того, як Пекін розірвав їх минулого року.

Повідомляється, що влада США побоюється можливих прорахунків або непорозумінь, які можуть спровокувати конфлікт, у т.ч. у водах навколо Тайваню і Південно-Китайського моря.

На зустрічі в Сан-Франциско Байден також спробує донести до Китаю меседж усього західного світу: не підливати масла у вогонь близькосхідного конфлікту. Адже у КНР тісні взаємозв'язки з Іраном. Про це журналістам повідомив один із високопоставлених представників адміністрації президента США.

"Якщо Іран зробить якісь провокаційні дії, Сполучені Штати готові відповісти й відповісти швидко", — сказав представник адміністрації.

Офіційні особи США вважають, що роль, яку Китай може зіграти в тому, що стосується війни в Україні, обмежена, хоча у Пекіна і є тісні економічні зв'язки з РФ.

Від початку повномасштабного вторгнення Байден намагався переконати Сі в тому, щоб той відмовитися від підтримки Москви. Представники Піднебесної заявляють, що дотримуються політики невтручання у війну в Україні, хоча у Вашингтоні в цьому сумніваються.

Нагадаємо, що Путін не наважується оголошувати мобілізацію через те, що йому доведеться пояснити, яка доля тих, кого призвали раніше.

Також повідомлялося, що Трамп не говоритиме з Путіним на рівних, якщо Україна деокупує Крим.