Байден попытается убедить Цзиньпина, что война в Украине не в его интересах, — CNN

На встрече в Сан-Франциско Джо Байден попытается убедить коллег из КНР в том, что в их интересах использовать свои рычаги воздействия на Россию и Иран и повлиять на войны в Украине и Израиле.

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В грядущую среду во время редкой встречи с генеральным секретарем ЦК Компартии Китая Си Цзиньпином президент США Джо Байден обсудит вопросы, связанные с войной в Израиле и Украине. Об этом сообщает CNN.

По словам высокопоставленных представителей администрации президента США, американская делегация в многочасовых беседах, которые будут проходить в Области залива Сан-Франциско, попытается убедить коллег из КНР в том, что в их интересах повлиять на Иран и Россию и добиться сдерживания обеих войн.

Сообщается, что Байден и его советники по национальной безопасности будут стремиться убедить официальных лиц из Пекина, что это возможно и что в интересах КНР использовать свои рычаги воздействия на Россию и Иран.

Это будет первая личная встреча глав государств за год.

Во вторник, 14 ноября, Байден сообщил журналистам, что цель встречи с Си Цзиньпином — нормализовать каналы связи между двумя государствами. А ее успех будет определяться тем, удастся ли "вернуться в нормальный курс".

Он упомянул о "переписке, возможностях взять трубку и поговорить друг с другом в случае кризиса". И также отметил, что важно убедиться в том, что военные обеих стран все еще поддерживают контакт друг с другом.

Представители Вашингтона работают над восстановлением военных связей с Китаем после того, как Пекин разорвал их в прошлом году.

Сообщается, что власти США опасаются возможных просчетов или недопониманий, которые могут спровоцировать конфликт, в т.ч. в водах вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря.

На встрече в Сан-Франциско Байден также попытается донести Китаю посыл всего западного мира: не подливать масла в огонь ближневосточного конфликта. Ведь у КНР тесные взаимосвязи с Ираном. Об этом журналистам сообщил один из высокопоставленных представителей администрации президента США.

"Если Иран предпримет какие-то провокационные действия, Соединенные Штаты готовы ответить и ответить быстро", — сказал представитель администрации.

Официальные лица США считают, что роль, которую Китай может сыграть в том, что касается войны в Украине, ограничена, хотя у Пекина и есть тесные экономические связи с РФ.

С начала полномасштабного вторжения Байден пытался убедить Си в том, чтобы тот отказаться от поддержки Москвы. Представители Поднебесной заявляют, что придерживаются политики невмешательства в войну в Украине, хотя в Вашингтоне в этом сомневаются.

Напомним, что Путин не решается объявлять мобилизацию, из-за того, что ему придется объяснить, какова судьба тех, кого призвали ранее.

Также сообщалось, что Трамп не будет говорить с Путиным на равных, если Украина деоккупирует Крым.