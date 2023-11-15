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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Чотири принципи тактики РФ": глава МЗС України розповів про порушені зобов'язання

ЗС РФ, Збройні сили Росії, російська агресія
Збройні сили Росії

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, жодна людина не може всерйоз використовувати слова "Росія" і "переговори" в одному словосполученні.

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Останні три десятиліття Росія систематично порушувала міжнародні домовленості, а президент РФ Володимир Путін — "завзятий брехун". Глава МЗС України Дмитро Кулеба перерахував найгучніші з порушених Росією зобов'язань у публікації на своїй сторінці в соціальній мережі X.

"Я зазначив тільки угоди, укладені з Росією для вирішення конкретних питань і конфліктів. Я вже не кажу про майже 400 міжнародних договорів, які Росія порушила з 2014 року", — написав Кулеба.

Міністр перерахував сім обіцянок, порушених Росією:

  1. Будапештський меморандум 1994 року про повагу суверенітету і кордонів України. Через 20 років було анексовано Крим.
  2. Договір про російсько-українську дружбу і непорушність кордонів 1997 року. До анексії Криму мине всього 17 років.
  3. Зобов'язання вивести війська РФ із Придністров'я і Грузії до кінця 2002 року (Стамбульський саміт ОБСЄ 1999 року). Через 24 роки зобов'язання так і не виконано.
  4. Угода про припинення вогню з Грузією і відведення військ 2008 року. Через 15 років ЗС РФ все ще перебувають на території Грузії.
  5. Іловайський коридор у серпні 2014 року та інші "коридори смерті". Під час відходу українських військовослужбовців узгодженим гуманітарним коридором убито 366 осіб. Подібна тактика неодноразово застосовувалася ЗС РФ і в Сирії.
  6. Мінські угоди 2014 і 2015 років про припинення вогню на Донбасі. 20 спроб були порушені Росією.
  7. Чорноморська зернова ініціатива 2022 року. "Гарантій безпеки" для суден не дотримувалися і саботували. Рік потому Росія в односторонньому порядку розірвала угоди.

"Тут не можна робити жодних висновків, окрім того, що ніхто не може всерйоз використовувати слова "Росія" і "переговори" в одному і тому ж словосполученні", — підкреслив Кулеба.

За словами глави МЗС, тактика Росії незмінна в усіх війнах і конфліктах: вбивати, забирати, брехати і заперечувати.

"Чому хтось щиро вірить, що Росія 2023 року чимось відрізняється від Росії 1994, 1997, 1999, 2008, 2014, 2015 і 2022 років?" — звернувся з риторичним запитанням до аудиторії Дмитро Кулеба.

У МЗС нагадали про наслідки мирних переговорів із РФ. За словами Дмитра Кулеби, з 2014 року Москва і Київ понад 200 разів намагалися знайти спільну мову і 20 разів домовилися про припинення вогню. Усе це постійно порушувалося російською стороною.

Раніше в МЗС відповіли, чи ведуться "таємні переговори" з Росією і чи шукає Україна "компроміс" із ворогом. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, без якої умови домовленості неможливі.