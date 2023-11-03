"Таємні переговори" з Росією: у МЗС відповіли, чи шукають "компроміс" з ворогом

Політики підтверджували, що "представники" України та США проводили переговори "другого рівня" з росіянами. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, без якої умови домовленості неможливі.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував чутки щодо "таємних переговорів" з Росією. Про це з посиланням на ефір німецького телеканалу ZDF 3 листопада повідомили у "РБК-Україна".

Чиновник завірив, що Україна не веде переговорів "за закритими дверима" з Кремлем. Він наголосив, що основу української формули миру складає повага до суверенітету та територіальної цілісності країни.

"Якщо перекладати з дипломатичної на звичайну, то це означає, що Росія повинна піти з України. Поки цього не станеться, поки вона не буде готова цього зробити, немає сенсу вести жодні переговори", — додав Кулеба.

"Таємні переговори" з РФ: що вже відомо

27 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Росія хоче тайм-ауту у війні та проводить "переговори другого треку". З його слів, в обговоренні беруть участь люди, які "не мають жодного стосунку" до України.

Раніше ЗМІ з посиланням на шість анонімних джерел повідомляли, що з Росією нібито вели "таємні переговори" американці. Ексчиновники США, за даними медіа, зустрічались з представниками РФ навесні 2023 року. Обговорення стосувались тимчасово окупованих територій та "компромісу" між Україною й РФ.

7 липня на чутки про "таємні переговори" відреагували в адміністрації Джо Байдена. Там заявили, що не санкціонували та не підтримували жодні неофіційні перемовини з Росією, але знали про їх проведення. У Держдепі наголосили, що такі зустрічі неможливі без участі України.