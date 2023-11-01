РФ не може перемогти військовим шляхом: у РНБО відповіли Шойгу на заяву про переговори (відео)

За словами Олексія Данілова, Кремль починає розуміти, що на фронті ЗС РФ нічого не можуть зробити, тому почалася підготовка до майбутніх провокацій на політичній арені.

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У Росії могли зрозуміти, що їхня армія не зможе здобути перемогу військовим шляхом в Україні. У такий спосіб секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував слова глави Міноборони РФ Сергія Шойгу про початок мирних переговорів. Про це він розповів в ефірі телемарафону 1 листопада.

"Заява Шойгу свідчить про те, що у Росії немає можливостей перемогти нас військовим шляхом", — заявив секретар РНБО.

Окремо Олексій Данілов торкнувся теми провокацій, які може влаштувати Кремль. За його словами, Росія зайнята підготовкою так званих "політичних проектів в Україні", які будуть спрямовані на те, щоб далі дестабілізувати ситуацію всередині країни.

"Вони будуть запускати інший план, для внутрішньої дестабілізації. Вони готують свої політичні проєкти, вони готують російськомовну фронду, яка у нас постійно була присутня у Верховній Раді, вони розгорнуть наступні свої політичні проєкти, умовно кажучи "Партія регіонів №3". Вони збираються відроджувати рухи, які вже давно були на політичному кладовищі. Цим питанням вони зараз активно займаються", — підсумував Олексій Данілов.

Нагадаємо, 30 жовтня глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Москва нібито готова до переговорів із Заходом щодо України "на реалістичних засадах". На його думку, перешкоджає позиція західних країн, в основі якої — "бажання завдати Росії стратегічної поразки".