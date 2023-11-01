РФ не может победить военным путем: в СНБО ответили Шойгу на заявление о переговорах (видео)

По словам Алексея Данилова, Кремль начинает понимать, что на фронте ВС РФ ничего не могут сделать, поэтому началась подготовка к будущим провокациям на политической арене.

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В России могли понять, что их армия не сможет одержать победу военным путем в Украине. В такой способ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал слова главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о начале мирных переговоров. Об этом он рассказал в эфире телемарафона 1 ноября.

"Заявление Шойгу свидетельствует о том, что у России нет возможностей победить нас военным путем", — заявил секретарь СНБО.

Отдельно Алексей Данилов затронул тему провокаций, которые может устроить Кремль. По его словам, Россия занят подготовку так называемых "политических проектов в Украине", которые будут направлены на то, чтобы дальше дестабилизировать ситуацию внутри страны.

"Они будут запускать другой план, для внутренней дестабилизации. Они готовят свои политические проекты, они готовят русскоязычную фронду, которая у нас постоянно присутствовала в Верховной Раде, они развернут следующие свои политические проекты, условно говоря "Партия регионов №3". Они собираются возрождать движения, которые уже давно были на политическом кладбище. Этим вопросом они сейчас активно занимаются", — подытожил Алексей Данилов.

Напомним, 30 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва якобы готова к переговорам с Западом по Украине "на реалистичных началах". По его мнению, препятствует позиция западных стран, в основе которой — "желание нанести России стратегическое поражение".