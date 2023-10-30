"По-своему": Китай заявил, что будет способствовать мирным переговорам между РФ и Украиной

По словам спикера МИД КНР Вана Вэньбина, позиция Китая относительно войны в Украине последовательная и четкая – они готовы играть конструктивную роль для прекращения огня и политического урегулирования кризиса.

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В заявлении Министерства иностранных дел Китая было отмечено, что Китай будет активно поддерживать усилия по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, предлагая свой вариант мирных переговоров. Они также повторно охарактеризовали текущий конфликт как "кризис". Об этом сообщил спикер МИД КНР Ван Вэньбин.

"Позиция Китая относительно кризиса в Украине последовательная и четкая. Мы всегда играем конструктивную роль для прекращения огня и политического урегулирования кризиса", – ответил дипломат на вопрос, связано ли отсутствие китайского представителя на встрече на Мальте с нежеланием Пекина в дальнейшем участвовать в поиске решений для прекращения войны на Украине.

Однако в ходе беседы представитель МИД не разъяснил, по какой причине Китай не был представлен на саммите на Мальте, несмотря на то, что Ли Хуэй участвовал в предыдущей встрече в Саудовской Аравии.

"Китай будет продолжать по-своему способствовать мирным переговорам и работать над политическим урегулированием кризиса", – добавил он.

Отметим, избрание нового спикера, которым стал член Республиканской партии, состоялось 25 октября. Был избран Майк Джонсон, которого считают сторонником позиции экс-президента Дональда Трампа относительно событий в Украине. Джонсона считали худшим кандидатом по выделению помощи: уже несколько раз не поддерживал выделение средств. Впрочем, он отмечал, что в этом вопросе важно установить четкие цели и контролировать расходы украинского правительства.

В сентябре, под председательством предыдущего главы Палаты представителей, сенаторы заблокировали выделение Украине 300 млн долл. В связи с этим произошла задержка принятия бюджета США на 2024 год — 2 октября рассмотрение отложили на 45 дней.