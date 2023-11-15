ЗС РФ недорахувалися понад 500 бійців і Су-25 на Таврійському напрямку, — командування

Українські військові тримають оборону на Авдіївському напрямку. За добу підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 1038 вогневих завдань, розповіли в командуванні.

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На Таврійському напрямку Збройні сили України знищили понад 500 російських окупантів і збили винищувач Су-25. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram.

"Ворог втратив понад 500 осіб у живій силі та штурмовик Су-25", — сказав Олександр Тарнавський.

За його словами, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" не спадає активність російської авіації. Зокрема, ворог завдав 22 авіаудари, провів 36 бойових зіткнень і здійснив 890 артобстрілів.

Тарнавський розповів, що українські бійці тримають оборону на Авдіївському напрямку. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби виконали 1038 вогневих завдань. У результаті було ліквідовано 511 російських військових. Також Сили оборони знищили 46 одиниць військової техніки ворога, а саме:

танк;

сім ББМ;

реактивну систему залпового вогню;

14 безпілотних літальних апаратів;

16 автомобілів;

одиницю спецтехніки.

Було уражено склад боєприпасів ворога, ще 26 одиниць військової техніки ЗС РФ було пошкоджено.

Командувач додав, що на Мелітопольському напрямку триває ведення наступальної операції.

Нагадаємо, 15 листопада спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив, що російське командування готує нові загони для штурмів на Таврійському напрямку. Зокрема, для наступу ворог використовує невеликі групи піхоти, адже ЗСУ знищили багато ворожої техніки. За словами Штупуна, окупанти формують групи з нещодавно мобілізованих росіян і загонів "Шторм Z".

13 листопада командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що на Таврійському напрямку понад десятеро російських військових здалися в полон. Також він розповів про ліквідацію 455 окупантів і знищення російської техніки.