ВС РФ недосчитались более 500 бойцов и Су-25 на Таврическом направлении, — командование

Украинские военные держат оборону на Авдеевском направлении. За сутки подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1038 огневых задач, рассказали в командовании.

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На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины уничтожили более 500 российских оккупантов и сбили истребитель Су-25. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram.

"Враг потерял более 500 человек в живой силе и штурмовик Су-25", — сказал Александр Тарнавский.

По его словам, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" не спадает активность российской авиации. В частности, враг нанес 22 авиаудара, провел 36 боевых столкновений и совершил 890 артобстрелов.

Тарнавский рассказал, что украинские бойцы держат оборону на Авдеевском направлении. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1038 огневых задач. В результате чего было ликвидировано 511 российских военных. Также Силы обороны уничтожили 46 единиц военной техники врага, а именно:

танк;

семь ББМ;

реактивную систему залпового огня;

14 беспилотных летательных аппаратов;

16 автомобилей;

единицу спецтехники.

Кроме этого, был поражен склад боеприпасов врага, еще 26 единиц военной техники ВС РФ были повреждены.

Командующий добавил, что на Мелитопольском направлении продолжается ведение наступательной операции.

Напомним, 15 ноября спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявил, что российское командование готовит новые отряды для штурмов на Таврическом направлении. В частности, для наступления враг использует небольшие группы пехоты, ведь ВСУ уничтожили много вражеской техники. По словам Штупуна, оккупанты формируют группы из недавно мобилизованных россиян и отрядов "Шторм Z".

13 ноября командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что на Таврическом направлении более десяти российских военных сдались в плен. Также он рассказал о ликвидации 455 оккупантов и уничтожении российской техники.