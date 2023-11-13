Оккупанты массово сдались в плен: Тарнавский назвал потери РФ на Таврическом направлении

По словам командующего ОСГВ "Таврия", за прошедшие сутки было ликвидировано 455 оккупантов, 1 танк, 2 ББМ, 2 артсистемы, 3 БПЛА и 2 склада боеприпасов.

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Вооруженные силы Украины уничтожили 455 российских военных на Таврическом направлении за сутки. Более десятка оккупантов вчера сдались в плен. Об этом сообщает командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский в Тelegram.

В течение суток враг осуществил:

22 авиаудара;

43 боевых столкновения;

576 артобстрелов.

Как сообщает Тарнавский, украинские солдаты сейчас удерживают оборону на направлении Авдеевка. В течение последних 24 часов подразделения ракетных войск и артиллерии из оперативно-стратегической группировки "Таврия" успешно выполнели 847 огневых задач. В то же время продолжается наступательная операция на направлении Мелитополь.

Также он доложил и о потерях врага:

455 оккупантов;

1 танк, 2 ББМ;

2 артсистемы;

3 БПЛА;

2 склада боеприпасов.

Кроме того, было повреждено еще 7 единиц военной техники врага.

Напомним, что в оккупированном Крыму было атаковано зенитно-ракетное подразделение ВС РФ. В результате ночной атаки 30 октября ранения получили 17 российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ из подразделения "Самосуд" уничтожили танк "Прорыв" ВС РФ. Операторы дронов не дали ему даже сделать выстрел.