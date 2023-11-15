"Голосування Конгресу — не зрада": чи продовжать США допомагати Україні, — Маркарова

Посол України у США запевнила, що допомогу Києву на 2024 рік активно обговорюють у Конгресі, але дискусії — дуже складні, і включають не тільки Україну, а й внутрішні питання.

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Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що ухвалену Конгресом тимчасову бюджетну резолюцію (ТБР), у якій не передбачено допомоги Україні та Ізраїлю, не можна вважати "зрадою". Маркарова також розповіла про те, на якому етапі перебувають обговорення підтримки Києва на 2024 рік. Про це дипломат написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Маркарова зазначила, що ТБР було ухвалено з єдиною метою — уникнути припинення роботи уряду, і передбачає бюджетні видатки тільки на три місяці.

"Жодні додаткові питання, які зараз активно обговорюють у Конгресі, включно з міжнародною допомогою Україні та Ізраїлю, не планувалися в цьому документі", — підкреслила Маркарова.

Надалі проєкт ТБР потребуватиме затвердження в Сенаті та підпису Президента США Байдена.

"Допомога Україні в активному обговоренні в Конгресі — як у варіанті пропозиції, поданої Адміністрацією Байдена, так і в різних інших модальностях, але на відміну від ТБР допомога нам обговорюється на рік, а не на 3 місяці", — пояснила посол.

За словами Маркарової, українські дипломати і всі прихильники України в США, включно з діаспорою і різними організаціями, "активно доносять" до відома Конгресу три важливі аргументи:

Перемога України у війні з Росією в інтересах національної безпеки США. Україні терміново потрібне продовження допомоги, довге очікування призведе до ослаблення позицій. Допомога необхідна за кількома напрямами: військова, бюджетна, енергетична та гуманітарна.

"Дискусії в конгресі — дуже складні, і включають як питання, пов'язані з Україною, так і абсолютно внутрішні питання, що загострилися в передвиборчий рік. Однак наші друзі та українські кокуси [прихильники] в Конгресі роблять без перебільшення титанічну роботу з обґрунтування, чому зараз час підтримати Україну", — написала Маркарова.

Посол зазначила, що розглядаючи настрої американських законодавців, скоріше потрібно звернути увагу на той факт, що вчора, 14 листопада, Сенат вдруге не підтримав проєкт допомоги Ізраїлю за скороченою процедурою, що свідчить про відсутність консенсусу в Сенаті з цього питання. Вона додала, що прихильники підтримки України чітко висловлюються про необхідність підтримки і України, і Ізраїлю.

Нагадаємо, посол України в США розповіла, чи будуть нові поставки ракет ATACMS. За словами Оксани Маркарової, Україна насправді має потужну двопартійну підтримку в Конгресі.

Раніше Фокус писав, що США таємно надає зброю Ізраїлю. Пентагон надав Ізраїлю протибункерні снаряди, які допомогли дістатися до схованки командирів ХАМАС. Також журналісти зазначили, що різні типи боєприпасів відправляють зі складів США і Європи.