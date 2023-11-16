"Патова ситуація": Зеленський про те, чим загрожує Україні заморожений конфлікт

Росія знову прийде, якщо її не поставити на місце, вважає президент. Він порівняв заморожений конфлікт зі звіром, який відновить сили та піде далі.

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Україна не може собі дозволити заморожений конфлікт, оскільки це є патовою ситуацією. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час розмови з африканськими журналістами, передає Радіо Свобода.

"Патова ситуація — це заморожений конфлікт. Заморожений конфлікт — це та сама війна, але без можливості відповісти ворогу, без надії на майбутнє, без надії на те, що у тебе будуть інвестувати, бо хто буде інвестувати в заморожений конфлікт", — йдеться у заяві президента.

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Володимир Зеленський зауважив, що після 2014 року Україна вже жила у стані замороженого конфлікту. На думку президента, потрібно чесно сказати, що наступні покоління будуть воювати, тому що Росія "знову прийде, якщо її не поставити на місце".

"Буде заморожений конфлікт, бо така у нас патова ситуація. Ми всі жили в Україні в цей час. І всі розуміли, що це все одно війна. Так, немає таких жертв, вони маленькі. Так, не втрачає кожна сім'я когось з близьких. Але ж хтось когось втрачає, бо там на контактній лінії хтось стоїть. То що виходить, це стосується лише якоїсь частини населення. І всі роблять вигляд, що немає війни", — додав президент.

За його словами, Україна не може дозволити собі будь-які патові ситуації. Зеленський каже, що війну треба закінчувати.

"Ми хочемо миру. Це закінчення може бути різне – комусь подобатися, комусь ні. Але воно потрібне. Воно має бути таким, щоб зло постраждало, а не тільки Україна, на яку це зло напало. Тоді це справедливо", – додав президент.

Нагадаємо, що 15 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Політики обговорили продовження українсько-словацького співробітництва на економічному треку.

Раніше повідомлялося, що 14 листопада міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк повідомив, що країна перестане надавати Україні військову допомогу з власних запасів.