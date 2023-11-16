На енергоблоці №5 Запорізької АЕС стався витік реагентів з першого контуру, – Енергоатом

За інформацією "Енергоатому", витік реагентів стався через переведення енергоблока до номінальних параметрів. Окупанти не збираються переводити його у стан "холодного зупину".

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На п’ятому енергоблоці Запорізької АЕС стався витік реагентів з першого контуру у другий. Причиною інциденту стало переведення енергоблока у "гарячий" стан. Про це повідомляють у ДП "НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що окупанти довели енергоблок до номінальних параметрів у порушення вимог "Енергоатому" та умов ліцензії Держатомрегулювання. Вони використовують згенеровану пару енергоблока для опалення та потреб станції й не поспішають переводити п’ятий енергоблок у стан "холодного зупину".

За словами президента "Енергоатому" Петра Котіна, окупанти намагаються вивести з ремонту третій енергоблок, розігріти його до номінальних параметрів. Вони це роблять для того, аби п’ятий енергоблок вивести у "холодний зупин". Він сказав, що такі дії є ядерним шантажем та спробою пошкодити обладнання ще одного енергоблоку.

"Такі дії окупантів можуть призвести до втрати цілісності трубок парогенераторів, що безперечно не відповідає регламенту безпечної експлуатації енергоблока АЕС", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це може призвести до аварійної ситуації. Зокрема, три таких ситуації вже сталося. Йдеться про знеструмлення на 90 хвилин шостого реактора Запорізької АЕС 14 листопада, витік води до другого контору на четвертому енергоблоці та аналогічна ситуація на шостому енергоблоці.

Окупація Запорізькій АЕС

Запорізька атомна електростанція залишається під окупацією РФ з перших днів повномасштабного вторгнення. На початку жовтня голова української розвідки Кирило Буданов розповідав, що ГУР тричі намагалося звільнити ЗАЕС та Енергодар, втім всі операції були безуспішними.

Росія не полишає спроб ядерного шантажу та використовує у цьому Запорізьку АЕС. Зокрема, на початку липня у Генеральному штабі повідомляли, що РФ готує провокацію з вибухами на АЕС. Тоді окупанти розмістили на дахах енергоблоків невідомі предмети, сході на вибухові пристрої.

Тоді ж в Інституті вивчення війни говорили, що такі дії Росії можуть бути частиною інформаційної операції для звинувачення України.

Через недотримання вимог експлуатації на Запорізькій АЕС постійно трапляються різні інциденти та загроза виникнення радіаційних аварій. Так, наприкінці вересня у партизанському русі "Атеш" повідомляли, що окупанти намагалися приховати аварію, яку влаштували на АЕС.

Нагадаємо, наприкінці літа окупанти привезли на територію Запорізької електростанції військову техніку та проводили навчання зі стрільби. Вони начебто відпрацьовували ситуації із нападом ДРГ.

Також раніше нещодавно ЗМІ повідомляли, що головний інженер тимчасово окупованої ЗАЕС у 2014 році отримав російське громадянство. Отримав паспорт він у Криму, який неодноразово відвідував.