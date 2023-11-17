"Чума" американської армії: у США витрачають сотні мільярдів доларів на боротьбу з корозією

Фахівці компанії Battelle зазначили, що не існує універсального способу боротьби з корозійним впливом, оскільки умови експлуатації конкретної техніки в різному агресивному середовищі відрізняються.

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Американська авіація та кораблі потерпають від неминучої хвороби — корозії металів, тож компанії щороку витрачають на профілактику, пом'якшення наслідків і ремонт корозії приблизно 276 млрд доларів, що становить понад 3% валового внутрішнього продукту. Для уряду США корозія може стати "головним болем", бо вона впливає на готовність до виконання завдань, безпеку екіпажів і надійність систем літаків. Про те, яким чином американці борються з цією проблемою, йдеться в матеріалі Air & Space Forces magazine.

Автори публікації пишуть, що тільки Пентагон витрачає щорічно 20 млрд доларів на профілактику корозії. Це майже 20% від кожного долара, закладеного в бюджет на технічне обслуговування.

У такій ситуації компанія Battelle запропонувала допомогу Міністерству оборони у розв'язанні багатьох проблем, пов'язаних з корозією. Фахівці компанії зазначили, що не існує універсального способу боротьби з цією "чумою" військового обладнання, оскільки умови експлуатації корабля ВМС, катера берегової охорони, мінно-загороджувального загону морської піхоти (MRAP) або фюзеляжу літака ВПС істотно різняться залежно від місця розташування, специфіки використання, матеріалів, які застосовують, віку обладнання та багато чого іншого.

Боротьба з корозією вимагає індивідуальних рішень

Міністерство оборони США розгортає широкий спектр обладнання та засобів, які виконують найрізноманітніші завдання в різних умовах. Корозійний вплив на різне обладнання різноманітний і унікальний у кожному конкретному випадку, зазначили в Battelle.

У матеріалі також було зазначено, що корозія відбувається повільно — на той час, коли вона стає помітною оку, ремонт пошкоджень може виявитися особливо дорогим. Тому виявлення проблеми на ранній стадії є одним із ключових завдань, і для її вирішення компанія пропонує комплекс методів та інструментів.

У рамках програми із запобігання та боротьби з корозією (CPAC), що реалізується спільно з Корпусом морської піхоти США, компанія Battelle провела оцінку нових покриттів і антикорозійних складів, проаналізувала процеси ремонту, створила системи для ефективнішого збереження устаткування і визначила напрямки майбутніх інвестицій.

Автори матеріалу акцентували на тому, що завдяки цим крокам можна продовжити термін служби життєво важливих державних і військових активів. За оцінками міжнародної організації NACE International, правильна протидія корозії може заощадити від 375 до 875 млрд доларів на рік.

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