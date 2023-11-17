РСЗВ "Град", САУ "Мста-С" та понад 600 окупантів: що відомо про втрати ЗС РФ на сході

Українські військові тримають оборону на Авдіївському напрямку та ведуть наступальні операції на Мелітопольському, розповіли в командуванні.

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У четвер 16 листопада Збройні сили України знищили РСЗВ БМ-21 "Град" та дві одиниці САУ "Мста-С" на Таврійському напрямку. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram.

"Минулої доби знищено РСЗВ БМ-21 "Град" та 2 одиниці САУ "Мста-С". Загальні втрати ворога в живій силі в операційній зоні ОСУВ "Таврія" значно зросли", — сказав Олександр Тарнавський.

Він зазначив, що на Таврійському напрямку окупанти завдали десять авіаударів, три ракетні удари, здійснили 734 артобстріли та провели 47 бойових зіткнень. Зі слів Тарнавського, українські військові тримають оборону на Авдіївському напрямку. Тоді як на Мелітопольському напрямку триває ведення наступальної операції.

Втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку

За добу було ліквідовано 674 російських військових. Крім цього було знищено 29 одиниць військової техніки, а саме:

три танки;

три ББМ;

сім артсистем;

РСЗВ;

дев'ять безпілотників;

п'ять автомобілів;

одиницю спецтехніки.

Крім цього українські бійці знищили п'ять складів боєприпасів ворога та два важливих об'єкти ЗС РФ. Також було пошкоджено 31 одиницю військової техніки окупантів.

Нагадаємо, 17 листопада бійці ССО розповіли про знищення російського вантажного автомобіля "Урал-4320" з боєкомплектом до РСЗВ "Град". Українські бійці уразили ворожу техніку за допомогою артилерії та FPV-дронів.

15 листопада бійці Нацгвардії знищили радянський зенітно-артилерійський комплекс на Сіверському напрямку. Ворожу установку виявили на території промислової зони. Окупанти намагалися її замаскувати за будівлями, проте українські бійці відпрацювали по ній з артилерії.