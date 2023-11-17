РСЗО "Град", САУ "Мста-С" и более 600 оккупантов: что известно о потерях ВС РФ на востоке

Украинские военные держат оборону на Авдеевском направлении и ведут наступательные операции на Мелитопольском, рассказали в командовании.

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В четверг 16 ноября Вооруженные силы Украины уничтожили РСЗО БМ-21 "Град" и две единицы САУ "Мста-С" на Таврическом направлении. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram.

"За прошедшие сутки уничтожено РСЗО БМ-21 "Град" и 2 единицы САУ "Мста-С". Общие потери врага в живой силе в операционной зоне ОСУВ "Таврия" значительно возросли", — сказал Александр Тарнавский.

Он отметил, что на Таврическом направлении оккупанты нанесли десять авиаударов, три ракетных удара, осуществили 734 артобстрела и провели 47 боевых столкновений. По словам Тарнавского, украинские военные держат оборону на Авдеевском направлении. Тогда как на Мелитопольском направлении продолжается ведение наступательной операции.

Потери ВС РФ на Таврическом направлении

За сутки было ликвидировано 674 российских военных. Кроме этого было уничтожено 29 единиц военной техники, а именно:

три танка;

три ББМ;

семь артсистем;

РСЗО;

девять беспилотников;

пять автомобилей;

единицу спецтехники.

Кроме этого украинские бойцы уничтожили пять складов боеприпасов врага и два важных объекта ВС РФ. Также была повреждена 31 единица военной техники оккупантов.

Напомним, 17 ноября бойцы ССО рассказали об уничтожении российского грузового автомобиля "Урал-4320" с боекомплектом к РСЗО "Град". Украинские бойцы поразили вражескую технику с помощью артиллерии и FPV-дронов.

15 ноября бойцы Нацгвардии уничтожили советский зенитно-артиллерийский комплекс на Северском направлении. Вражескую установку обнаружили на территории промышленной зоны. Оккупанты пытались ее замаскировать за зданиями, однако украинские бойцы отработали по ней из артиллерии.