Операція "каміння з неба": ЗСУ вдарили по аеродрому росіян на Херсонщині, — ЗМІ (відео)

ЗС РФ розмістили в Тарасівці три військово-транспортні російські літаки Ан-12. По ангару летовища відпрацювали "спеціальними снарядами".

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Сили оборони України завдали удару по аеродрому окупантів в селі Тарасівка в Херсонській області. Внаслідок влучання у росіян втрати, зокрема, пошкоджені 2 літаки. Про це повідомляє видання ASTRA.

"Вранці 18 листопада в окупованому селі Тарасівка на вулиці Магістральній обстрілу зазнав аеродром. Два військово-транспортні російські літаки Ан-12 пошкоджені внаслідок атаки ЗСУ, пошкоджено також ангар", — пише видання.

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Про постраждалих нічого невідомо.

Український телеграм-канал "Николаевский Ванек" раніше повідомляв про вибухи в окупованій Тарасівці. Тут називають іншу дату атаки — 17 листопада.

"У районі Тарасівки місцеві повідомляють про якийсь позаплановий фестиваль. Кажуть, детонує щось, що колись було технікою, видно чорний дим, носяться військові машини. К*цапські визволителі повилазили з будинків, які займали. Напевно, щось трапилося", — йдеться в повідомленні.

Пізніше телеграм-канал "Николаевский Ванек" оприлюнив момент прильоту. На кадрах видно, що удар прийшовся просто в будівлю на летовищі і від неї фактично нічого не залишилося. Уламки бетону потрапили в припарковані поруч російські літаки.

"А ось і причина детонації 17.11 у районі Тарасівки, а саме на Тарасівському аеродромі 46.424165, 33.056157. Приїхали на чорних джипіках когось евакуювати — а там уже нема кого евакуювати. Відпрацювання спеціальними снарядами під кодовою назвою "каміння з неба", — прокоментував "Николаевский Ванек".

Нагадаємо, що у районі Авдіївки на Донеччині за кілька днів таємниче зникли три групи розвідників ЗС РФ. Їх відправили на важливе завдання, але з 28 осіб ніхто не повернувся.

Раніше повідомлялося, що на Запорізькому напрямку фронту українські спецпризначенці проникли у бліндаж російського підрозділу. Зокрема, зазначається, що атакували бліндаж, де могли перебувати "кадировці". Українська "ДРГ" нібито підібралась до схованки підрозділу ЗС РФ, обійшла караул та кинула гранату.