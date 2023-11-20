Обслуговує палаци Путіна: підпілля розвідало військову частину в Москві (фото, відео)

Військова частина в столиці РФ купує послуги з ремонту замість озброєння. Вона займається обслуговуванням палаців Путіна та приймає на себе всі держзакупівлі, розповіли в підпіллі.

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Українське підпілля провело спостереження за військовою частиною № 66631 у Москві (Російська Федерація). Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Атеш" працює у Москві! Наші агенти провели спостереження військової частини № 66631, яка перебуває у підпорядкуванні ФСО Росії (Федеральної служби охорони Російської Федерації, — ред.) у Москві. Ця дивовижна частина не веде бойових дій", — йдеться у повідомленні.

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Партизани зазначили, що військова частина купує послуги з ремонту палаців замість гармат, ракет та інших автоматів. Зокрема, військова частина займається обслуговуванням палаців російського президента Володимира Путіна і приймає на себе всі держзакупівлі.

"Можливо, саме там готують сніданок, обід та вечерю для президента РФ", — заявили в "Атеш".

Крім цього, українське підпілля поділилося координатами військової частини в Москві — 55.747546, 37.727859.

У партизанському русі наголосили, що партизани 24\7 шукають можливість завдати максимальної шкоди російським окупантам не лише на окупованій частині України, але й у самій столиці РФ — Москві.

"Різні методи та творчий підхід – основа підходів до партизанської роботи", — додали партизани.

Нагадаємо, 18 листопада стало відомо, що українські партизани проникли в одну з частин Росгвардії в тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. В результаті чого агентам "Атеш" вдалося дізнатися кількість військової техніки та особового складу ворога.

15 листопада в "Атеш" розповіли про виявлення бази російських військових у Донецькій області. До цієї бази прибувають мобілізовані росіяни, яких потім відправляють на фронт.