Під наглядом РПЦ: росіяни створюють фейкові козацькі структури на ТОТ, — ЦНС

За даними підпілля, відповідальними за роботу є представники російської церкви, під наглядом яких і функціонують пропагандистські структури.

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Російські загарбники формують фейкові організації на тимчасово окупованих територіях за активної участі Російської православної церкви з метою поширення пропагандистських матеріалів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях російські громадяни в рамках політики пропаганди і спотворення історії організовують вигадані козачі організації.

"Так, представники окупаційної адміністрації Донецької області провели нараду "Русское казачество". У рамках неї колаборанти створили робочу групу з координації роботи з формування "козацьких товариств" на ТОТ Донеччини. Відповідальними за роботу є представники РПЦ, під наглядом яких і функціонують фейкові структури" , — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що керівниками цих "товариств" є гастролери з РФ.

Нагадаємо, 14 листопада повідомлялося, що на ТОТ знищили практично всі українські книги. За даними підпілля, противник продовжує залишати Луганську та Донецьку області без української культури. Забороняється вся література, яка була випущена в період з 1994 по 2021 рік.