Дорожче в 3 рази: у Луганській ОДА порівняли ціни на продуктовий кошик в окупації

За даними керівництва обласної державної адміністрації, противник не має наміру найближчим часом знижувати цінники, тому тенденція подорожчання збережеться.

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Російські загарбники завищили ціни на продукти на окупованих територіях. Тепер вони відрізняються щонайменше втричі. Про це повідомили в Луганській обласній державній адміністрації 20 листопада.

Зазначається, що в тих регіонах, які тимчасово не перебувають під контролем України, цінники не тільки зростають, а й тенденції на їхнє зниження в найближчій перспективі немає.

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Найсильніше різняться ціни на картоплю, гречку і капусту — різниця в кілька разів, порівняно з іншими регіонами України.

"Тож, у жовтні продуктовий кошик у так званій "ЛНР" коштував набагато дорожче, ніж на підконтрольній уряду України території. Ціни на певні продукти харчування в окупації були більш ніж утричі вищими", — йдеться в повідомленні.

Ціни на продукти в "ЛНР": порівняння

Значно вищими на захопленій ворогом частині Луганщини були ціни на такі продукти споживчого кошика:

цибуля ріпчаста — 121,71%;

олія соняшникова — 81,19%;

птиця (тушки курячі) — 74,76%;

макаронні вироби — 63,15%;

свинина — 62,09%;

масло вершкове — 58,92%;

сметана — 57,29%;

хліб житньо-пшеничний — 52,30%;

цукор — 51,10%.

Нагадаємо, 24 жовтня повідомлялося, що населення Луганської області скоротилося на 40% за час війни. Тепер людей на мільйон менше, ніж було до вторгнення. За інформацією підпілля, тенденція на зменшення кількості мирних жителів триває і росіяни продовжують сприяти цьому.