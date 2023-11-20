Дороже в 3 раза: в Луганской ОГА сравнили цены на продуктовую корзину в оккупации

По данным руководства областной государственной администрации, противник не намерен в ближайшее время снижать ценники, поэтому тенденция подорожания сохранится.

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Российские захватчики завысили цены на продукты на оккупированных территориях. Теперь они отличаются минимум в три раза. Об этом сообщили в Луганской областной государственной администрации 20 ноября.

Отмечается, что в тех регионах, которые временно не находятся под контролем Украины ценники не только растут, но и тенденции на их снижение в ближайшей перспективе нет.

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Сильнее всего отчаются цены на картошку, гречку и капусту — разница в несколько раз, в сравнении с другими регионами Украины.

"Поэтому, в октябре продуктовая корзина в так называемой "ЛНР" стоила гораздо дороже, чем на подконтрольной правительству Украины территории. Цены на определенные продукты питания в оккупации были более чем в три раза выше", — говорится в сообщении.

Цены на продукты в "ЛНР": сравнение

Значительно выше на захваченной врагом части Луганщины были цены на такие продукты потребительской корзины:

лук репчатый — 121,71%;

масло подсолнечное — 81,19%;

птица (тушки куриные) — 74,76%;

макаронные изделия — 63,15%;

свинина — 62,09%;

масло сливочное — 58,92%;

сметана — 57,29%;

хлеб ржано-пшеничный — 52,30%;

сахар — 51,10%.

Напомним, 24 октября сообщалось, что население Луганской области сократилось на 40% за время войны. Теперь людей на миллион меньше, чем было до вторжения. По информации подполья, тенденция на уменьшение количества мирных жителей продолжается и россияне продолжают способствовать этому.