"Принудительные взносы": россияне придумали новый способ восстановления домов в оккупации

Областная администрация Луганской области отмечает, что объем необходимых с населения средств оккупанты будут определять отдельно по каждому объекту после уточнения состояния недвижимости.

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Российские оккупанты заставят гражданских сдавать средства на ремонт разрушенных многоквартирных домов в Луганской области. Об этом сообщали в Луганской областной военной администрации.

В облгосадминистрации отметили, что жителей многоквартирных домов во временно захваченной "ЛНР" заставят делать взносы на капитальный ремонт жилья.

По информации ОВА, объем необходимых с населения средств оккупанты будут определять отдельно по каждому объекту после уточнения состояния недвижимости.

Враг активно применяет боевую авиацию и дроны

На территории Северодонецка Луганской области российские войска активно применяют боевую авиацию и дроны.

"В частности, ударам с неба в воскресенье подверглись Надежда и территория Серебрянского лесничества. Кроме двух попыток авиационного давления противник трижды использовал беспилотники", — сообщил Артем Лысогор, глава Луганщины.

Кроме того, Лысогор заявил, что ВС РФ обстреляли Невское и Белогоровку из минометов, реактивной и ствольной артиллерии.

Оккупанты уменьшили объем гуманитарной помощи в Северодонецке

В областной военной администрации отмечают, что в Северодонецке с каждым месяцем становится все меньше гуманитарной помощи.

"Чтобы не возникало паники, для начала россияне начали ее выдавать только владельцам российских паспортов, затем — исключительно работающим и другим, так сказать, отдельным категориям", — говорится в сообщении.

Но избирательность, по данным ОВА, это вынужденная мера, чтобы скрыть уменьшение объемов поставок.

Напомним, 28 августа партизанское движение "АТЕШ" сообщило, что представители украинского подполья ликвидировали вражеские военные патрули во временно оккупированном Луганске. Кроме того, партизаны ведут разведку в подконтрольном российским захватчикам городе.