"Воевать отправят почти всех": оккупанты в "ЛНР" ищут будущих боевиков в колониях, — ОВА

По информации представителей военной администрации, уже были составлены списки пригодных граждан, которые отбывают наказания в тюрьмах. Избежать мобилизации удалось лишь тяжелобольным.

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На временно оккупированной территории Луганской области захватчики собираются принудительно мобилизовать заключенных граждан. Об этом говорится в сообщении областной военной администрации в социальной сети Facebook 11 августа.

Отмечается, что в колониях "ЛНР" уже начали готовить потенциальных будущих боевиков, которых отправят сразу на передовую. При этом, лишь некоторым удалось избежать этого.

"Списки пригодных уже отправлены россиянам. Воевать отправят почти всех, кроме тяжелобольных и отдельных категорий зэков", — говорится в сообщении.

Кроме того, в украинских городах, которые были оккупированы лишь в прошлом году, тяжелая ситуация с финансированием. Деньги получают лишь те местные жители, которые имеют право хоть на какие-то социальные выплаты.

А вот на обещанных компенсациях за разрушенное жилье россияне решили сэкономить. Чтобы люди и вовсе их не ждали в будущем, местные "власти" в разы усложнили процедуру подачи документов.

"В частности, в Рубежном по указанному вопросу принимают всего дважды в неделю и только по четыре часа. Люди занимают очереди в 4 утра. Но перед этим нужно собрать ряд справок, каждая из которых тоже готовится по неделе-две. Пакет копий почему-то нужно отдать в два разных учреждения – то есть отстоять две разные бесконечные очереди", — говорится в сообщении.

Напомним, 3 августа в ОВА сообщили, что россияне начали допрашивать детей в Луганской области. Коллаборанты подозревают, что при выезде из города дети могут поддерживать связи с эвакуировавшимися сверстниками и узнавать новости из источников, не окутанных российской пропагандой.