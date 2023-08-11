"Воювати відправлять майже всіх": окупанти в "ЛНР" шукають майбутніх бойовиків у колоніях, — ОВА

За інформацією представників військової адміністрації, вже було складено списки придатних громадян, які відбувають покарання у в'язницях. Уникнути мобілізації вдалося лише тяжкохворим.

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На тимчасово окупованій території Луганської області загарбники збираються примусово мобілізувати ув'язнених громадян. Про це йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації в соціальній мережі Facebook 11 серпня.

Зазначається, що в колоніях "ЛНР" уже почали готувати потенційних майбутніх бойовиків, яких відправлять одразу на передову. При цьому, лише деяким вдалося уникнути цього.

"Списки придатних уже надіслано росіянам. Воювати відправлять майже всіх, окрім тяжкохворих та окремих категорій зеків", — ідеться в повідомленні.

Крім того, в українських містах, які були окуповані лише минулого року, важка ситуація з фінансуванням. Гроші отримують лише ті місцеві жителі, які мають право хоч на якісь соціальні виплати.

А ось на обіцяних компенсаціях за зруйноване житло росіяни вирішили заощадити. Щоб люди і зовсім їх не чекали в майбутньому, місцева "влада" в рази ускладнила процедуру подачі документів.

"Зокрема, у Рубіжному із зазначеного питання приймають лише двічі на тиждень і лише по чотири години. Люди займають черги о 4 ранку. Але перед цим потрібно зібрати низку довідок, кожна з яких теж готується по тижню-два. Пакет копій чомусь потрібно віддати у дві різні установи — тобто відстояти дві різні нескінченні черги", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 серпня в ОВА повідомили, що росіяни почали допитувати дітей у Луганській області. Колаборанти підозрюють, що під час виїзду з міста діти можуть підтримувати зв'язки з однолітками, які евакуювалися, і дізнаватися новини з джерел, не оповитих російською пропагандою.