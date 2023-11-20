"Нова вісь зла через 15-20 років": Данілов назвав ризики від союзу Росії, Ірану та Китаю

За словами секретаря РНБО, кожне неправильно ухвалене рішення призведе до непоправних наслідків у майбутньому. Увага світу вже почала зміщуватися з війни в Україні, що створює додаткові ризики.

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Події на Близькому Сході та інші геополітичні процеси у вигляді ризику конфліктів на інших ділянках планети знижують увагу до війни в Україні, проте Київ враховує це. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов на Halifax International Security Forum 20 листопада.

За його словами, українська сторона цілком "тверезо оцінює світові процеси" і усвідомлює, що увага країн-партнерів у будь-який момент може зміститися. При цьому, розмови деяких західних держав про необхідність переговорів все ж таки викликають стурбованість.

"Світ перебуває в турбулентності. Відбувається зростання геополітичної конкуренції між Вашингтоном і Пекіном. Дедалі частіше лунають меседжі про новий світовий порядок, багатополярний світ тощо", — заявив Олексій Данілов.

Окремо було зазначено, що якщо брати в широкому сенсі всі виклики на сьогоднішній день, то відбувається боротьба між демократією і тиранією. Росія продовжує бути загрозою для України, Китай — основна загроза для США, а ось союз Китай-Росія-Іран — це вже виклик для всієї планети.

У зв'язку з цим, вважає секретар РНБО, настав час щось змінювати на краще, інакше потім доведеться розбиратися з глобальними наслідками. Також не виключено, що військової допомоги для України стане менше.

"Якщо не відбудуться зміни у ставленні Заходу до Росії, зміни самої Росії, то за 15-20 років на світ очікує нова "вісь зла", до якої ввійдуть не тільки КНДР, Китай, Іран і РФ, а й деякі європейські країни. На зовнішньому треку складатиметься непроста для України ситуація. Увага може падати через прогнозовані конфлікти на Близькому Сході, Балканах, Кавказі, Центральній Азії, довкола Арктики та за володіння ресурсами", — продовжив Олексій Данілов.

Нагадаємо, 20 листопада секретар РНБР заявляв, що в РФ можлива тотальна мобілізація після виборів президента у 2024 році. За словами Олексія Данілова, Кремль не відмовляється від своєї мети знищити Україну як державу, і готується до тривалої війни