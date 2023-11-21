ЗС РФ на Херсонщині до смерті закатували полоненого 27-річного українського ексвійськового

Руслана затримали вранці 20 листопада і доправили до будівлі "МВС". Вже о 16 годині після багатогодинного допиту російськими силовиками 27-річний хлопець помер.

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В окупованій Горностаївці на Херсонщині окупанти закатували до смерті 27-річного місцевого жителя Руслана Руснака. Про це пише видання ASTRA.

Зазначається, що молодий чоловік помер після допиту російськими силовиками у будівлі так званого "МВС" в окупованій Горностаївці.

"Очевидно, його закатували до смерті", — пише видання.

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Зазначається, що у будівлі так званого "ОМВС РФ "Горностаївський", у приміщенні колишнього ІТТ, 20 листопада помер українець Руслан Руснак. Згідно з інформацією в його соцмережах, раніше він служив в ЗСУ.

Сторынка Руслана Руснака в фейсбук

Руслана затримали в окупованій Горностаївці на Херсонщині вранці 20 листопада. Його доправили до будівлі "МВС" на вулиці Торговій, яку нещодавно атакували українські безпілотники. Руслана нібито підозрювали в тому, що він передав ЗСУ інформацію про розташування будівлі.

Руслан Руснак

Вже о 16 годині після багатогодинного допиту російськими силовиками 27-річний Руслан Руснак помер просто у будівлі "МВС" окупованого селища.

В Херсонській ОВА поки що вбивство Руслана Руснака не коментували.

Нагадаємо, що СБУ викрила імена 26 російських "карателів" "МВС РФ", які катували українців на Херсонщині. За даними української служби безпеки, наймолодшому підозрюваному лише 21 рік.

Раніше повідомлялося, що з відома "Росатома" російські військові катували людей на Запорізькій АЕС від березня минулого року. Повідомляється, що одного співробітника станції окупанти закатували до смерті.