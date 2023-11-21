Росія випробовує нового робота-сапера МГР-4 "Шмель": що відомо про машину

Розробники стверджують, що "Шмель" нібито здатний витримати підрив 75 гр тротилу. А в разі збільшення до 200 гр під час випробувань машина зазнала пошкоджень гусеничної стрічки та одного з котків.

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Російські конструктори проводять випробування нової роботизованої машини для розмінування МГР-4 "Шмель". Робот призначений для проведення гуманітарних операцій із розмінування протипіхотних мін і боєприпасів, що не розірвалися. Про характеристики саперної машини розповіли 20 листопада оглядачі Defensa.

Повідомляється, що цей екземпляр здатний витримати щонайменше дві міни потужністю 200 гр тротилу. Після підриву 75 гр жодних видимих ушкоджень "Шмель" не зазнав, а коли потужність збільшилася до 200 гр, робот зазнав ушкоджень гусеничної стрічки й одного з котків, але машина загалом зберегла працездатність.

Також під час випробувань було змодельовано ситуацію, коли машина, що втратила гусеницю, застрягла в землі. У цьому разі її довелося витягувати за допомогою стандартної лебідки.

МГР-4 "Шмель" створено на базі мінінавантажувача Ant-1000. За заявою виробника, модернізована версія МГР-4 "Шмель" отримала легкий планшет управління замість важкого ранця, і тепер дальність дії сигналу керування становить 1000 м.

Зразок

Навантажувач Ant-1000 є типовим представником свого класу та має відповідну конструкцію. Це машина має довжину корпусу 2,9 м, водночас експлуатаційна маса всього лише 3,5 т. Машина здатна підіймати й перевозити вантаж масою 1 або 1,2 т (за наявності контрвантажу).

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Навантажувач оснащується двигуном потужністю 85 к.с. із гідростатичною трансмісією, що дає змогу обертати тягові колеса в будь-який бік для виконання повороту. Швидкість машини — лише 14 км/год, але під час виконання завдань із розмінування робот рухається ще з меншою швидкістю.

Робочим органом МГР-4 є ланцюговий трал ударної дії, що забезпечує знешкодження суцільного проходу шириною близько 2 метрів. Усередині корпусу розміщений ротор із бойками на коротких ланцюгах — під час його обертання бойки переорюють ґрунт на глибину до 250 мм.

Раніше повідомлялося, що конструктори з Харкова створили машину для розмінування МР-3101. Як розповіла кореспондентка "Укрінформу" Юлія Байрачна, один зі зразків підірвав уже понад 300 протипіхотних мін і продовжує виконувати завдання.