ЗС РФ просунулися під Куп'янськом і готуються посилити штурми, — ISW (карти)

За даними російських джерел, окупаційне угруповання незначно просунулося і в Серебрянському лісництві (10 км від Кремінної). Але підтверджень тому аналітики не знайшли.

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22 листопада російські війська продовжили атаки на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна і домоглися підтвердженого просування. Згідно з геолоційованими кадрами, опублікованими 22 листопада, російські війська мають деяке просування на схід від Синьківки (8 км від Куп'янська). Про це йдеться у зведенні "Інституту вивчення війни" від 22 листопада.

Російський "воєнкор" стверджує, що ЗС РФ незначно просунулися і в Серебрянському лісництві (10 км від Кремінної). Але в аналітиків немає тому підтверджень.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська безуспішно атакували в районі Синьківки та Іванівки (20 км від Куп'янська), Петропавлівки (7 км від Куп'янська) і на Сіверському напрямку (19 км від Кремінної).

Карта "DeepState" | Куп'янськ на карті

Наступ РФ на Куп'янськ: темп атак зросте

Найближчим часом темпи наступу на Куп'янському напрямку можуть зрости ще більше, оскільки окупаційне угруповання в цьому районі завершує перегрупування, про це повідомив український військовий оглядач Костянтин Машовець.

Російські джерела також вказали, що 22 листопада ЗСУ провели марні наземні атаки в районі Куп'янська і Кремінної.

Карта ISW | Куп'янськ на карті

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначено, що на Куп'янському напрямку відбито 12 атак, і що станція Куп'янськ-Вузловий, серед інших, зазнала авіаудару.

"У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, на північний схід від Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 12 атак", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, що командування РФ розробляє невдалі плани для окупаційного угруповання в районі лівого берега Дніпра, де на кожного солдата РФ припадає три дрони ЗСУ.

Також повідомлялося, що в Кремлі намагаються заспокоїти росіян через успіхи ЗСУ на Херсонщині.