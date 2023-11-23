Спалили вінки та порізали прапори: в Росії розгромили могили учасників війни (фото)
За словами джерел, найбільше від рук вандалів постраждала могила 32-річного Олега Марченка – завідувача відділення реанімації місцевої лікарні, який поїхав на територію України як військовий медик.
У Челябінській області невідомі розгромили могили окупантів, які брали участь у повномасштабній війні проти України. Вони порізали 25 прапорів Росії та ПВК. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
За словами джерел, все сталося в ніч на 22 листопада на цвинтарі міста Міасса. Найбільше від рук вандалів постраждала могила 32-річного Олега Марченка – завідувача відділення реанімації місцевої лікарні, який поїхав на територію України як військовий медик.
За даними Telegram-каналу, російський лікар загинув 4 листопада від атаки безпілотника і був похований 17 листопада.
"На його могилі невідомі спалили всі вінки. Ще на 24 похованнях було порізано прапори Росії та ПВК", — йдеться у дописі.
Співробітники поліції порушили кримінальну справу за статтею 244 КК РФ (Наруга над тілами померлих та місцями їх поховання). Злочинців розшукують.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що на кладовищі ПВК "Вагнер" у селі Миколаївка Самарської області зносять могили найманців. За даними джерела, хрести й вінки зібрали в одному місці, а самі могили зрівняли із землею.
Також пресслужба столичної поліції 25 серпня повідомила, що у Києві затримали двох дівчат за те, що вони обрали не зовсім доречний спосіб, аби вшанувати пам'ять загиблих українських захисників. Тепер "порушниць" громадських умовностей можуть засудити на п'ять років тюремного ув'язнення.