Спалили вінки та порізали прапори: в Росії розгромили могили учасників війни (фото)

За словами джерел, найбільше від рук вандалів постраждала могила 32-річного Олега Марченка – завідувача відділення реанімації місцевої лікарні, який поїхав на територію України як військовий медик.

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У Челябінській області невідомі розгромили могили окупантів, які брали участь у повномасштабній війні проти України. Вони порізали 25 прапорів Росії та ПВК. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

За словами джерел, все сталося в ніч на 22 листопада на цвинтарі міста Міасса. Найбільше від рук вандалів постраждала могила 32-річного Олега Марченка – завідувача відділення реанімації місцевої лікарні, який поїхав на територію України як військовий медик.

Олег Марченко, військовий медик РФ

За даними Telegram-каналу, російський лікар загинув 4 листопада від атаки безпілотника і був похований 17 листопада.

"На його могилі невідомі спалили всі вінки. Ще на 24 похованнях було порізано прапори Росії та ПВК", — йдеться у дописі.

В Росії розгромили могили учасників війни з Україною

Співробітники поліції порушили кримінальну справу за статтею 244 КК РФ (Наруга над тілами померлих та місцями їх поховання). Злочинців розшукують.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що на кладовищі ПВК "Вагнер" у селі Миколаївка Самарської області зносять могили найманців. За даними джерела, хрести й вінки зібрали в одному місці, а самі могили зрівняли із землею.

Також пресслужба столичної поліції 25 серпня повідомила, що у Києві затримали двох дівчат за те, що вони обрали не зовсім доречний спосіб, аби вшанувати пам'ять загиблих українських захисників. Тепер "порушниць" громадських умовностей можуть засудити на п'ять років тюремного ув'язнення.