В силіконовій масці збирався вбити командира РФ: ФСБ затримала "українського агента" (відео)

У ролику нібито завербований ГУР затриманий розповів, що завдання підірвати високопоставленого російського командира він отримав від куратора на імʼя Антон в "цілях помсти" та "для залякування".

Related video

У Федеральній службі безпеки РФ стверджують, що затримали громадянина України, який нібито планував вбивство високопоставленого російського командира у Воронежі. Про це повідомили російські пропагандистські ресурси ТАСС і "РИА Новости".

ФСБ заявляє, що у затриманого вилучили вибухівку масою понад 1 кг, два електродетонатори, механізм приведення в дію вибухового пристрою радіоканалом і підроблений паспорт громадянина Росії.

"Агента" навчали прийомів конспірації та стеження у Харкові

За інформацією спецслужб "український агент" прибув на територію РФ в листопаді 2022 року. Крім того, опублікували й відео затримання та надання свідчень чоловіка.

Як розповідає на допиті сам затриманий, спершу він нібито пройшов навчання у Харкові "для здійснення терактів на території Росії". Там "агента України", за його ж словами, вчили прийомів конспірації та стеження, а також збирати підривні пристрої й використовувати вогнепальну зброю.

Завдання отримував від "куратора Антона" в "цілях помсти"

Як стверджує чоловік, спочатку він проживав у Бєлгороді, а пізніше у Воронежі. У ролику нібито завербований Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України затримай розповів, що завдання підірвати високопоставленого російського командира він отримав від куратора на імʼя Антон в "цілях помсти" та "для залякування".

Чоловік заявив, що йому передали компоненти, з яких він зібрав підривний пристрій. Окрім того, для конспірації йому надали підробний російський паспорт.

Нагадаємо, у редакції виданням "Важные истории" опинилися документи, які свідчать, що російський депутат, лідер партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов у серпні 2022 році удочерив 10-місячну дівчинку Маргариту Прокопенко, яку вивіз з Херсонської області.