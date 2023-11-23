"Жінка вибрала": депутат Держдуми вкрав і таємно удочерив дитину з Херсонщини (фото)

У листопаді 2022-го Подільський міський суд у Московській області віддав Маргариту до родини Миронова. При цьому на прохання усиновлювачів дівчинка стала Мироновою Мариною Сергіївною з місцем народження у Росії.

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Російський депутат, лідер партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов у серпні 2022 році удочерив 10-місячну дівчинку Маргариту Прокопенко, яку вивіз з Херсонської області. Про це свідчать документи, які опинилися у редакції виданням "Важные истории".

"Це перший документально доведений випадок усиновлення української дитини російським політиком такого рангу. За словами опитаних нами юристів, з погляду міжнародного права, це може кваліфікуватися як військовий злочин і вважається геноцидом", – йдеться у матеріалі.

За інформацією ЗМІ, наприкінці серпня 2022 року дружина Миронова, Інна Варламова, приїхала до Херсонської області разом із першою заступницею Миронова у Держдумі Яною Лантратовою. Виїхали вони вже не одні.

Місцева окупаційна влада видала на жінок доручення на вивезення двох дітей — 10-місячної Маргарити Прокопенко та дворічного Іллі Ващенка. До початку повномасштабного вторгнення ці діти жили у Херсонському будинку дитини.

Інна Варламова та Сергій Миронов

Як дітей незаконно вивезли до Москви

Під час приїзду Варламової та Лантратової Маргарита лікувалася від бронхіту у Херсонській обласній дитячій лікарні, розповіла завідувачка педіатричного відділення лікарні Наталія Лютікова.

За її словами, дружина Миронова приїхала до лікарні не сама, а з Тетяною Завальською, яку після окупації Херсона призначили головою місцевого будинку дитини. Лютикова розповіла, що Варламову їй представили як "начальницю у справах дітей із Москви".

Інна Варламова (у центрі), Яна Лантратова (праворуч від неї) та призначена після окупації головою Херсонського будинку дитини Тетяна Завальська (ліворуч) у Херсонській області

Співробітниця лікарні розповіла, що окупаційна посадовиця ледь не щодня дзвонила їй з вимогою виписати обох дітей з лікарні.

"Коли я запитала, чому я маю виписувати хворих дітей, Тетяна Завальська сказала, що та жінка їх вибрала і повезе до Москви, вже все готово і є квитки", – каже жінка.

Наступного дня після виписки Маргариту та Іллю забрали з будинку дитину. Офіційно дітей вивезли до Москви для "обстеження, визначення подальшої тактики лікування та проходження реабілітації". Через тиждень діти опинилися у Підмосков’ї.

Дівчинці з Україні змінили імя та місце народження

Вже у листопаді 2022-го Подільський міський суд у Московській області РФ віддав Маргариту до родини Миронова. При цьому на прохання усиновлювачів дівчинка стала Мироновою Мариною Сергіївною з місцем народження у підмосковному Подільську.

Запит із підмосковного Мінсоцрозвитку до Херсонського будинку дитини

Щодо викраденого хлопчика, то його доля до кінця невідома. У вересні 2023-го він отримав російське свідоцтво про народження, у якому його місцеперебування зазначено як Московська область.

Нагадаємо, заступник керівника Запорізької обласної військової адміністрації Євген Мироненко повідомив, що із п’яти населених пунктів у Запорізькій області евакуювали всіх дітей. Ідеться про місто Гуляйполе, села Новопавлівка, Єгорівка та Преображенка в Пологівському районі, а також Степногірськ Василівського району.

Також 14 листопада колишній дитячий омбудсмен, засновник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба повідомив, що з окупованих територій вдалося повернути чотирьох українських дітей разом з їхніми сім'ями. Кулеба зазначив, що, у минулому двоє дітей навчалися в українській школі онлайн.