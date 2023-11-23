Сахалінський канібал на волі: Путін помилував убивцю за участь у війні в Україні, — росЗМІ

За інформацією журналістів, убивця Денис Горін отримав свободу на 11 років раніше терміну через участь у бойових діях.

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Мешканець Сахалінської області Денис Горін, засуджений за вбивство чотирьох людей і канібалізм, отримав свободу, відсидівши в колонії лише половину свого 22-річного терміну. Так людожера віддячила держава-агресор за нові вбивства на війні проти України. Про це повідомив Telegram-канал "Сахалін проти війни".

Цю інформацію підтвердило видання "Сибирь. Реалії", посилаючись на коментар сусіда Горіна, з яким вдалося зв'язатися журналістам. За словами джерела, Горін зараз перебуває в госпіталі Южно-Сахалінська, де лікується після отримання поранення середньої тяжкості.

Минулого місяця на сторінці Горіна в соціальній мережі "Одноклассники" з'явилася світлина у військовій формі із Z-символікою на рукаві та георгіївською стрічкою.

Фото: Скриншот из Telegram

Як з'ясували журналісти, активність на сторінці Горіна велася з перервами між його "відсидками". З вересня 2017 року, коли до суду надійшла справа про вбивство і канібалізм, і до жовтня 2023 року, публікацій на сторінці не було.

Що відомо про сахалінського людожера

Відомо, що 44-річний Денис Горін, мешканець міста Аніва Сахалінської області, вбив щонайменше чотирьох людей. Перший термін він отримав у 2003 році за "вбивство і знущання над тілом". Суд засудив його до 10 років колонії суворого режиму, але Горін вийшов на волю 2010 року, на три роки раніше терміну — "за зразкову поведінку".

Того ж року він зарізав брата чоловіка, разом із яким сидів у слідчому ізоляторі. Після вбивства Горін зрізав м'ясо з рук і ніг жертви, і згодом з'їв його.

У 2011 і 2012 році Горін разом зі своїм братом убив ще двох людей. У 2018 році суд засудив вбивцю до 22 років позбавлення волі в колонії особливого режиму.

Нагадаємо, раніше росЗМІ повідомляли, що Путін помилував людожера-сатаніста, який убив кількох підлітків. Засуджений мав відсидіти 20 років, але в колонії його завербували на війну проти України в "Шторм Z". Півроку він пробув на передовій, де дістав поранення та інвалідність.

Раніше Фокус писав, що Путін помилував "вагнерівця", який убив 23-річну кохану. За інформацією батьків дівчини, тепер Владислав Канюс збільшує кількість своїх жертв в Україні зі зброєю в руках. Вони намагалися оскаржити рішення російського президента, однак адвокати відмовлялися братися за справу.